Korda György elárulta, mi élete legszebb ajándéka

Korda György a 80. születésnapja alkalmából hosszú interjút adott a Blikknek, melyben többek között felelevenítette pályája kezdeteit, beszélt sikerekről-kudarcokról, és persze szerelemről. Az énekes emellett felidézte azt a nem mindennapi meglepetést is, amit a 60. születésnapjára kapott a barátaitól.

“Hatalmas vendégsereggel ünnepeltünk itt a szállodában. Egyszer csak bejött egy takarítónő, aki nem a mi alkalmazottunk volt. Egészen addig nem értettem, mit keres ott, míg el nem kezdett vetkőzni. Kiderült, a hölgy a barátaim ajándéka volt. Ők nevettek, de Klári dühös lett. Meg is értem.”

Korda György elmondta, hetvenéves koráig észre se vette a kerek évfordulókat. “Addig minden vicces volt”– mesélte, majd hozzátette, most már komolyabb dolgok is megfordulnak a fejében. “Nem feltétlenül egészségi, vagy elmúlással kapcsolatos dolgok. Mert az ember gyarló, és azt hiszi, örökké él. Inkább azon gondolkodtam, mit is értem el.”

Az énekes, aki immár hatvan éve van a pályán, úgy érzi, nincs olyan vágya, ami az elmúlt hat évtizedben ne teljesült volna. “A pályám elején szóba került, hogy induljak az opera felé. Nemet mondtam, ám most időnként eszembe jut, mi lett volna, ha… De akkor nem ismertem volna meg életem legnagyobb ajándékát, Klárit” – jelentette ki Korda György, aki 80. születésnapjára azt kívánja, hogy felesége, Klári, sokáig éljen erőben és egészségben.

“Nélküle csak félkarú óriás vagyok.”