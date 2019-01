Udvaros Dorottya: „Minden elválásból tanultam”

Udvaros Dorottya elárulta, hogy neki igazából nem január elsején, hanem szeptemberben, a színházi időszak első napján kezdődik az év. Azt is megtudtuk, hogy már nem fogadkozik újévkor, hiszen annál tapasztaltabb, és tudja, sokszor nem jön be, amit kíván magának. A színésznő a BEST magazin hasábjain beszélt a gyerekéről, párkapcsolatokról, színházról.

Udvaros Dorottya sokszor átgondolta, mielőtt gyereket vállalt, így végül nagyon nehezen engedte el Mátét. „Egy anyának a gyereke a legfontosabb, ráadásul nekem ő az egy szem fiam. Lelkiismeret-furdalást és tehetetlenséget éreztem, mert bár igyekeztem a lehető legtöbb dolgot átadni neki, sokszor nem értette, vagy nem élt vele. Nekem pedig meg kellett értenem, hogy ő egy független személyiség saját döntésekkel…” – mesélte a lapnak a színésznő, aki a múltbéli kapcsolataira is kitért.

„Az életemben volt válás, voltak szakítások, de nem éreztem azt utánuk, hogy teljesen elveszítettem mindent, és újra kell kezdenem. Minden elválásból tanultam, és azt mondtam magamnak: természetes dolog, hogy időről időre a kapcsolataim véget érnek. Elengedni valami vagy valakit persze sohasem könnyű. Szeretünk róla papolni, de sokszor mondani könnyebb, mint megtenni.”