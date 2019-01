Pintér Tenya exe megszólalt az új kapcsolatról

Sokáig titkolózott Tenya, hogy kit szeret, most mégis lelepleződtek, méghozzá az Álomutazó című előadáson készült róluk egy közös fotó. A színész vonzódik a fiatalabb lányokhoz, A legbátrabb párosban még Rubos Friderikával szerepelt, akinél szintén sokkal idősebb volt. Állítólag Ilyés Jeniferhez a Jimmy Musical alatt került közel, bár ezt ők tagadják. Most Pintér Tibor exe is megszólalt.

Ma reggel jelent meg egy cikk, amiben nyilatkozik, ehhez pedig csak ennyit fűzött hozzá:

„És ezzel a cikkel én le is zárnám ezt a szakaszt az életemből, pont elég is volt ebből bőven, még sok is volt. Sajnos sokáig nem láttam tisztán a dolgokat, és emiatt teljesen elhanyagoltam önmagamat és a jövőmet, hittem a meséknek. Végig magamban kerestem a hibát, hogy hogyan változzak meg, és mentsem meg ezt a zátonyra futott kapcsolatot. Minden rosszban van valami jó, szokták ezt vallani emberek, próbálom ily szemszögből tekinteni az egészet” – írta Rubos Fridi az Instagram oldalán.