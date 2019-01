Magyar sorozatdömpinggel és sok visszatérő műsorral támadnak a kertévék 2019-ben

Az év első napjaiban arról írni, hogy mivel rukkolnak elő a hazai csatornák 2019-ben egy kissé a jóslásra emlékeztet. A piaci verseny olyan szinten kiélezett, hogy gyakran egészen az utolsó pillanatig nem lehet tudni, mi kerül majd a képernyőkre (ugye mindenki emlékszik, hogy a TV2 az őszi műsorait emojikat mutató hirdetésekkel vezette be, hogy még véletlenül se jöhessünk rá arra, miről van szó…), és A Piramis/A Fal konfliktus is megmutatta, hogy gigászi helyzeti előnybe tud kerülni az, aki hamarabb tudja bejáratni a műsorát a közönségnél. Jelen állás szerint úgy fest, hogy a két nagy kereskedelmi csatorna egészen más taktikát választott arra, hogyan forduljon rá a 2019-es évre. Míg az RTL Klub a saját honlapján leplezte le az idei évre vonatkozó terveinek nagy részét (persze azt ne higgyük, hogy nem tartogatnak meglepetéseket, lesznek itt még bőven új bejelentések), nyíltan kommunikálva a nézők felé, mire számíthatnak a csatornától, addig a TV2 jószerivel szinte csak azokat a műsorait kommunikálta, amiket már január elején elindít. Ez a hozzáállás persze rögtön érthetővé válik, ha a 2018-as nézettségi adatokat nézzük. Az RTL Klub továbbra is magabiztos piacvezetőként áll az élen, míg a TV2 lépéskényszerben van, és nem szeretné előre elárulni, milyen műsorokkal próbálja majd megszorongatni a konkurenciát.

RTL Klub – Nyílt kártyákkal

Az RTL Klub már október végén megírta a honlapján, mit várhatunk tőlük a 2019-es évben. Az X-Faktor újabb évadának berendelésén a tavalyi év után senki sem fog meglepődni. Egészen elképesztő, hogy egy nyolcadik évadánál járó show sorra döntse meg sok korábbi évad nézettségi adatait, és a nézők úgy kajálják, mintha valami újdonságot látnának, pedig egy bejáratott zsűrivel és egy bejáratott műsorvezetővel indultak neki 2018-nak. Valószínűleg a casting lehet a ludas, ami tavaly különösen erősre sikeredett, és sikerült megfogniuk azt a tizenéves közönséget, akik amúgy alig néznek televíziót. A zsűritagok vitái annyira elevenek voltak, hogy simán elfogadjuk, ha a csatorna nem akarna módosítani a bevált recepten, és ismét ezzel a négy emberrel vágna neki ősszel a kilencedik (!) évadnak. A másik biztos visszatérőnek a Survivor tűnik, ami Istenes Bence műsorvezetésével a második aranykorát éli, sőt most él csak igazán. Ha a TV2 ellene indított Exatlonja nem öli ki iránta az érdeklődést, ez a formátum 2019-ben is könnyedén nyerő lehet.

Már január 12-én érkezik A Tanár című sorozat második évada Nagy Ervin főszereplésével. A sorozat leginkább azzal került be az utóbbi időben a hírekbe, hogy lecserélték a női főszereplőt, Ubrankovics Júliát, aki ezt nem vette jó néven, és nem túl szépeket üzengettek egymásnak a csatornával. Az új női főszereplő Trokán Nóra lett. 2019-ben is lesz A mi kis falunk, de aki nem bírja a pajkaszegiek nélkül, az kap egy másik falusi vígjátékot a csatornától, ráadásul napi szinten a Drága örökösök képében, ami már el is indult.

Az Alvilág című bűnügyi sorozat egy holland licenc alapján készül, és úgy fest, az RTL Klub a prémium nézőkre is igényt tart, mert a Liza, a rókatündér és az X – A rendszerből törölve alkotóit, Ujj-Mészáros Károly rendezőt és Balsai Móni színésznőt kérték fel az elkészítésére. Pontos dátumot itt még nem tudunk, de nem zárható ki a tavaszi start. Teljesen saját fejlesztésű sorozat lesz a Mellékhatás, melynek főszerepében Nagy Zsoltot, Borbély Alexandrát és Sztarenki Dórát láthatjuk majd. Érdekes húzásnak ígérkezik még a Dragon’s Den licence alapján készülő A pénz beszél című reality, amelyben Magyarország top befektetői segítik a tanácsaikkal az induló vállalkozásokat.

TV2 – A nagy homály

A TV2 egyelőre kivárásra játszik, így szinte csak azokat a produkciókat tudjuk biztosan mondani, amik már elindultak januárban. Napi műsorként rendszeres vendégünk lesz a Palik László műsorvezetésével készül, Dominikán forgatott extrém sportos Exatlon, amivel a csatorna a konkurens Survivor vitorlájából szeretné kifogni a passzátszelet. Vágó István székét Gundel Takács Gábor foglalja el az újrainduló Legyen Ön is milliomosban, ami a nosztalgiafaktorra építve könnyen hozhat kiemelkedő számokat a csatornának.

Tavaly nyáron több lap is megírta, hogy Liptai Claudia veszi át Ördög Nóra helyét a Séfek séfében, vagyis a csatorna folytatná a főzős realityt. Azt viszont nem tudjuk, hogy Liptai felmondása a TV2-nél mennyiben érinti a műsorral kapcsolatos terveket. Tavaly tavasszal kiemelkedő számokat hozott a csatornának a Till Attila és Majka vezetésével készült Bezár a bazár, szóval kétségtelenül lenne értelme a folytatásnak. A Sorozatwiki információi szerint a TV2 már berendelte a 2. évadot, és már az év első felében képernyőre kerülhet, de ezt az információt a csatornától senki nem erősítette meg.

Mivel ezen felül tényleg teljes a csend a csatornánál, felhívtuk a Sorozatwiki bennfentes főszerkesztőjét, Kenderessy Szabolcsot, hogy szerinte mire számíthatunk még. Kenderessy szerint bőven lesznek meglepetések és változások, ugyanis több korábbi biztosnak hitt formátum teljesített alul a csatornánál 2018-ban, így kétségessé vált a folytatásuk. Ilyen volt A nagy duett és a Sztárban sztár is, amik korábban sorra nyerték a hétvégéket, de tavaly kifogyott belőlük a szusz, és lehet némi pihentetésre szorulnak. Kenderessy szerint hasonló a helyzet a Ninja Warriorral is: a műsor borzasztó drága, és ehhez képest csak közepes volt a nézettsége, ami szintén kétségessé teszi a folytatást. Szinte biztosan elkaszálják majd az olyan sorozataikat, mint a Korhatáros szerelem vagy a Bogaras szülők, lévén mindkettő megbukott, viszont a szakértő szerint a TV2 nem engedheti meg magának, hogy a sorozatokban nyomuló RTL Klubbal szemben semmit ne indítson, de a hosszabb fejlesztés miatt ebből az őszi idény kezdete előtt nem sok mindent fogunk látni.

HBO – Mi jön az Aranyélet után?

Persze nemcsak az RTL Klub és a TV2 gyárt Magyarországon hazai tartalmakat. A hazai sorozatgyártást megreformáló HBO következő lépését komoly kíváncsisággal várja a szakma, lévén a Társas játék, a Terápia és az Aranyélet című sorozataikkal bizonyították, hogy minőség terén lehet rájuk számítani. Mivel mindhárom széria véget ért, és nem várhatunk belőlük újabb évadokat, és sok interjúban előkerült már, hogy valószínűleg egy teljesen hazai fejlesztésű széria lesz a következő nagy dobás, kíváncsian várjuk, mi sül ki ebből. A csatorna mindenesetre rengeteg vasat tart a tűzben, párhuzamosan több fejlesztés is folyik, de év eleji kérdésünkre sem árulták el, mit kapunk majd tőlük 2019-ben. Ha az eddigi gyakorlatból indulunk ki, a premier úgyis csak év vége felé, október-november környékén várható, szóval nincs is okuk a sietségre.

VIASAT3 – Folytatódó sikerformátumok

Mivel a csatornaátlaga fölött teljesített, és amúgy is két évadosra fejlesztették, így jövőre is folytatódhatnak Luca (Gáspár Kata) randizós kalandjai a 200 első randi című napi sorozatban. A csatorna már ősz elején beszámolt arról, hogy ugyan Hajós András nélkül, de 2019-ben is folytatódik a sütős sikerrealityje, az Ide süss, méghozzá Ábel Anita műsorvezetésével. A SorozatWiki főszerkesztője szerint ugyan hivatalos bejelentés nem történt, ám mivel az Észbontók a VIASAT3 húzóműsora volt tavaly, elég kicsi az esély arra, hogy ne kerüljön képernyőre belőle egy újabb évad 2019-ben. A Feleségek luxuskivitelben rajongói számára azonban nincs sok jó hírünk: sajnos a széria körüli hírverés, és a szereplők bulvárjelenléte sokkal nagyobb, mint a műsor nézettsége, így Kenderessy Szabolcs szerint vajmi kevés esélye van annak, hogy 2019-ben is viszontláthassuk őket.