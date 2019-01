Madonna csípős megjegyzéssel oltotta le azokat, akik átszabott feneke miatt kritizálják

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Madonna alaposan átplasztikáztatta a fenekét. Az énekesnő szilveszter este tette közszemlére újragondolt domborulatait a New York-i Stonewall melegbárban, ahol beszédet mondott, majd 13 éves örökbefogadott fiával, David Bandával közösen néhány dalt is elénekelt.

Madonna feneke hatalmas polémiát váltott ki az interneten. A sztár persze ezekre is a rá jellemző pikírtséggel válaszolt: „Senki jóváhagyására nem vágyom elkeseredetten. Mint mindenki másnak, nekem is jogom van, hogy a saját testemről döntsek. Köszönöm 2019! Fantasztikus év lesz az idei” – írta az Instagramon.