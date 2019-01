Liptai Claudia: “Fogalmam sincs, mit csinálok az idén”

Liptai Claudia a Bors Top 30 Celeb 2018-as választásának győztese, a lap szerkesztőségében vehette át díját. A műsorvezetőnő terveiről is beszélt:

“A közönség szeretete a legfontosabb, de bármilyen szakmát is választasz az életben, a saját szakmád visszajelzése még ennél is fontosabb…Az emberek imádják a ro­mantikát, szeretik, ha valamit sikerül újrakezdeni, mert akkor tudnak hinni benne, hogy nekik is sikerülhet. Marci fiunk 2016 őszén született, 2018-ban lettem újra igazán aktív a képernyőn. Muszáj az embernek néha behúzni a kéziféket, hogy újra kíváncsiak legyenek rá” – mondta Claudia, aki egyelőre nem tudja pontosan, mit fog csinálni 2019-ben.