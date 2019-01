Laci betyár meghívta magához Palvin Barbit és Dylan Sprouse-t

Palvin Barbara nyár óta randizik az egykori gyerekszínésszel, Dylan Sprouse-zal. A csodaszép modell többek között azt is megmutatta párjának, milyen az igazi magyar mulatós, amit a most modellként dolgozó Dylan a közösségi oldalán is megmutatott a rajongóinak.

„Váratlanul ért, de óriási büszkeséggel töltött el, amikor a lányom szólt, hogy Barbiék rólam posztoltak. A gyerekeim és én is nagyon szerettük Dylant és az ikertestvérét az Apafejben, de a Zack és Cody című sorozatnak is lelkes rajongói voltunk” – mondta a Borsnak Laci betyár, aki szívesen megvendégelné otthonában a fiatalokat.