36 évvel fiatalabb feleségéről mesél Harsányi Frigyes

Most már csak a családjára koncentrál a 77 esztendős színész, aki több évtizedet húzott le osztrák és magyar színházakban egyaránt. Harsányi Frigyes korábban ünnepelt művész volt, most már azonban távol tartja magát a színháztól. A magánéletéről sosem beszélt korábban, most azonban megtört a jég, és 36 évvel fiatalabb feleségéről és a kapcsolatukról mesélt.

„Jó másfél évtizede alkotunk egy párt Szabinával. Sohasem beszéltünk eddig a magánéletünkről. Annyi álompárt láttunk már a médiában, akik aztán néhány hónap vagy év után különváltak, mi pedig az együtt töltött évek alatt bebizonyítottuk, hogy valóban jó páros vagyunk. Igaz, sokkal régebben ismerjük egymást, ugyanis Szabina még óvodás volt, amikor először találkoztunk” – mondta a BEST magazinnak Frigyes, aki a korkülönbségről is mesélt.

„Még, ha nem vertük is soha nagydobra, hogy harminchat év van közöttünk, most már büszkén vállalhatjuk, hiszen hosszú idő óta élünk szerelemben, harmóniában, és van egy gyönyörű fiunk is.”

Kiemelt kép: BEST magazin