Som-Balogh Edina: „Nem lesz harmadik gyerek”

Som-Balogh Edina 2013-ig szerepelt napi rendszerességgel a Barátok közt-ben. Azért jött el a sorozatból, mert megszületett Noel, majd Lili. Most azonban már visszavágyik a munka világába.

„Szépen, fokozatosan visszarázódom. Hogy a Barátok közt-tel mi lesz, az nagy talány nekem is. Szentendrére költöztünk, óriási távolságra a stúdiótól. A sztorik is olyan irányba mentek, amibe nagyon nehéz visszakapcsolódni. A munkámat tekintve jócskán vannak bizonytalanságok erre az évre. Ami biztos, hogy belefogok egy saját projektbe” – mondta el a Borsnak Som-Balogh Edina, aki a harmadik gyerek kérdésére is kitért. „Biztos, hogy nem lesz harmadik gyerek! Tökéletes a családunk így, hogy született egy kislányunk is. Minden pillanatban mellettük álltam, de nem szeretnék még három évet itthon ülni. Visszatérnék a munkába, pedig tudom, hogy vissza fogom sírni ezt az időszakot” – mondta a színésznő.