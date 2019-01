Liptai Claudiát választották az év médiaszemélyiségének

Liptai Claudia az egyik legtöbbet szerepeltetett médiaszemélyiség, akit a közönség nagy része minden műsorban szeret. A műsorvezető azonban most arra a döntésre jutott, hogy nem köt szerződést a TV2-vel, csak produkcióval kapcsolatos megbízásai lesznek, hiszen most egy kicsit a saját útját szeretné járni. Pataki Ádámmal elindították a saját YouTube-csatornájukat, ahol együtt főznek, és így a gyerekekre is sokkal több idő jut. Liptai Claudiát tavalyi teljesítményéért a Bors szakmai zsűrije az Év Celebjének választotta, ami szerinte hatalmas elismerés.

„Fantasztikus meglepetéssel kezdődött az új év! A Bors szakmai zsűrije és a közönség engem választott az Év Médiaszemélyiségének. 20 év tévézés után ugyanolyan megható érzés mint az első sikerek. Köszönöm” – írta Liptai Claudia a közösségi oldalán.