Így él most a 69 éves Victoria Principal, vagyis Pamela a Dallasból

Egy részeg sofőr majdnem megölte az egyetemen

Mivel a totyogó Victoria édesapja katona volt, a család rengeteget utazott, és sok helyen éltek a világban. Kisgyermekként Victoria kedvence a balett volt, míg kamaszként az autóversenyekért rajongott. Alig töltötte be a 18. születésnapját, amikor Miami legszebb nőjének választották. Nem elégedett meg azonban a Szépségkirálynő címmel, beiratkozott a helyi főiskolára, ahol masszázst akart tanulni. Alig kezdte meg az első évet, amikor egy részeg sofőr az autójával elütötte. Victoria súlyosan megsérült a balesetben, felépülése hónapokig tartott, több operáción is átesett, és az iskolát is újra kellett kezdenie. Végül mégsem az orvoslás, hanem a színészkedés mellett döntött. Londonba költözött, ahol színjátszást tanult, majd visszatért az Egyesült Államokba, hogy meghódítsa Hollywoodot…

A Dallas szerelmet hozott az életébe

Első komolyabb szerepét Paul Newman egyik filmjében kapta. Alakítása olyan jól sikerült, hogy 1972-ben Golden Globe-díjra jelölték érte. Az 1974-es Földrengésben volt mégis az első emlékezetesebb szerepe, ez igazán beindította a karrierjét, ám ő úgy döntött, hogy inkább kiadót és tehetséggondozó ügynökséget indít. Kisebb tévészerepeket elvállalt ugyan, de sokkal jobban élvezte ekkoriban, hogy jogi képzéseken vehet részt, és üzletasszonyként mutathatja meg magát. 1978-at írtunk, amikor elküldték neki egy új tévésorozat, a Dallas forgatókönyvét. Bár nem akart visszatérni főállású színésznek, hamar megváltoztatta a döntését.

„Emlékszem, hogy elkezdtem olvasni a forgatókönyvet, és nem tudtam letenni. Amikor befejeztem, tudtam, hogy az életem meg fog változni. Éreztem, hogy remekül illene hozzám Pamela karaktere. Bár azért kaptam meg a Dallas forgatókönyvét, hogy az ügynökségemen keresztül színésznőket küldjek a meghallgatásra, nagyon megleptem az alkotókat, amikor én magam jelentkeztem” –nyilatkozta Principal 2004-ben, akinek nemcsak az egyik főszerepet, hanem a szerelmet is meghozta a Dallas. A forgatásokon ismerkedett meg Christopher Skinner író-producerrel, akivel néhány hónap után össze is házasodtak. Ám míg a sorozat egyre népszerűbb lett, addig a házasság befuccsolt, és a színésznő, alig 24 hónappal az esküvője után, ismét szingli lett.

Ezért hagyta ott a sorozatot 9 évad után

A Dallas hamar a nézők kedvence lett, minden idők legmagasabb nézettségét érték el egyik epizódjukkal, a színésznőt pedig ismét Golden Globe-díjra jelölték. Az emberek megőrültek, hogy lássák a modern kori Romeó és Júlia, vagyis Bobby és Pamela szerelmét, valamint az ármánykodó Jockey-t és a részeges Samanthát. Egy 2014-es interjúban a Bobbyt alakító Patrick Duffy így nyilatkozott:

„Nagyszerűen működött köztünk a kémia Victoriával. A Dallas sikere a bámulatos castingnak volt köszönhető. Mindenkinek tökéletesen jól állt az a karakter, akinek a bőrébe bújt, és ilyet régen láthattak a nézők a tévében. Victoriának csodás a humora, elképesztően kedves ember.”

Victoria Principal a Dallasnak köszönhetően világsztár lett, ám a mégis úgy döntött, hogy a kilencedik évad után elbúcsúzik a sorozattól. Bár sokan pletykáltak arról, hogy Victoria döntése mögött személyes konfliktusok állnak, ez nem teljesen volt igaz. Két, egymást követő interjúban is elmondta, hogy miért döntött úgy, hogy kiszáll a népszerű sorozatból. „Az első öt évadban a Dallas forgatókönyve parádés, lebilincselő és újszerű volt. Aztán sorra álltak fel az írók, mert nem kapták meg azokat a feltételeket, amelyek megillették volna őket. A hetedik évadra érezhetően minden megváltozott. Ekkor hosszú tárgyalások indultak el köztem és a stúdió között. Két évadra voltam még hajlandó leszerződni. Ők többet akartak, én viszont nem. Sokat tanulhattam Pamelától. Ő egy olyan karakter volt, aki mindig harcolt azért, amiben hitt. Igazi kiváltság volt őt eljátszani.”

21 év után ismét elvált

A színésznő férje ekkoriban már Beverly Hills egyik legismertebb plasztikai sebésze, dr. Harry Glassman volt, akivel 1985-ben házasodtak össze. Los Angelesben éltek, házasságuk alatt nem született gyermekük. A doktor számos beavatkozást végzett a nején, ám ezeket a látványos változásokat sokszor Victoria saját kozmetikai márkájának tulajdonították. 2006-ban döntöttek a válás mellett, a papírokon kibékíthetetlen ellentéttel indokolták a lépést.

„A válás utáni első év maga volt a pokol. Felépítettetek egy nagy házat, berendeztétek, és 21 évvel később ott állsz egyedül az üresen kongó otthonodban. Sebek nélkül nem lehet kiszállni egy ilyen hosszú házasságból” – nyilatkozta a színésznő 2007-ben.

Victoria Principal jelenleg is üzletasszonyként dolgozik. 2012-ben egy állatmenhelyet nyitott Los Angeles külterületén. A szerelem is újra rátalált. Párja Rick Osborn operatőr.