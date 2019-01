Biztonsági őr vigyáz a saját otthonában Peller Károlyra

Nem végződött jól a 2018-as év Peller Károly számára, ugyanis szilveszter este részek fiatalok hajtottak a nemrég elkészült kovácsoltvas kapujának. A kár több millió forint.Minderről a FEM3 Café műsorában is beszélt:

A Peller Károly helyzetét nehezíti, hogy évek óta zaklatja a szerelmével egy rajongója, aki így még könnyebben bejuthatna a házába, ha a színész nem tett volna óvintézkedéseket. “Volt, hogy ez a hölgy korábban bemászott a kerítésen… Szóval egyből eszembe jutott: most, hogy nincs kerítés, vajon mi lesz? Már korábban megállapodtam egy biztonsági céggel, az egész kert és a ház is be van kamerázva, ráadásul bárki belép a kapun, a rendszer máris jelez. Ezenfelül egy biztonsági őrt is küld a cég, aki a nap huszonnégy órájában vigyáz majd rám” – árulta el a színész.

Volt, hogy ez a hölgy korábban bemászott a kerítésen... Szóval egyből eszembe jutott: most, hogy nincs kerítés, vajon mi lesz? Már korábban megállapodtam egy biztonsági céggel, az egész kert és a ház is be van kamerázva, ráadásul bárki belép a kapun, a rendszer máris jelez. Ezenfelül egy biztonsági őrt is küld a cég, aki a nap huszonnégy órájában vigyáz majd rám – árulta el a színész