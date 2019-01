Zámbó Jimmy édesanyja a kórházban tölti fia halálának évfordulóját

A Zámbó család ma is megtartja a már szokássá vált megemlékezést a Király sírjánál, de az édesanyja sajnos nem lehet jelen, ugyanis kórházban van. A 90 éves Anna néni még karácsony előtt esett el az otthonában, a csípőcsontja és három bordája is eltörött. Meg kellett operálni, most minden erejével a gyógyulásra koncentrál.

„Hát úgy va­gyok, ahogy egy ilyen csonttörés után lehet: így is, úgy is. Várat még magára a gyógyulás, de lábra szeretnék állni. Egyébként már megy, ha a gyerekek itt vannak. Nem kell támogatni, de ha ők itt vannak velem, az biz­tonságot ad. Ott szeretnék lenni a fi­am február 23-i emlékkoncertjén” – mondta el Anna néni a Borsnak.

„Anyu erős asszony, már csak azért is, amit át kellett élnie. De most elég­gé összetört, nagy fájdalmai vannak, és azért ez egy nagy műtét volt. Akkor ijedt meg legjobban, amikor az orvosok azt mondták, ha nem műtik meg, többé nem áll­hat lábra. Itt az öcsém halá­­lá­nak évfordulója is, ez sem segít neki lelkileg. Rá­adásul szégyenlős, most ez így a kórházi ágyon, kiszolgáltatva nem segít neki” – nyilatkozta az édesanyja állapotáról Zámbó Árpy.

