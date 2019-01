Gundel Takács Gábor ezért vállalta a Legyen Ön is milliomos! vezetését

Gundel Takács Gábor szerda este debütál a TV2-ön. A műsorvezető a Blikknek azt is elárulta, miért vállalta a Legyen Ön is milliomos! vezetését!

“Egyrészt, mert szeretek játszani, és minden újabb kérdésre magam is kíváncsi vagyok, másrészt roppant hízelgőnek éreztem a TV2 és a produkciós cég felkérését. Már maga a helyzet is tetszett, hogy ezt nekem most nem kiosztják, mint ahogy az korábban történt, amikor általános szerződésem volt, hanem ajánlatot tesznek. Úgy éreztem, szabadúszóként nekem ez jó lehet, és egyáltalán nem is bánom, hogy elvállaltam. Eddig élveztem minden pillanatát” – mondta Gundel Takács Gábor.