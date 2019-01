Emberségből világelső: Sarapova síró ellenfelét vigasztalta a megnyert meccs után

Szép sportemberi gesztust tett Marija Sarapova a sencseni tenisztornán: az orosz játékos győztes mérkőzése után síró ellenfelét vigasztalta – írja az Index.

Sarapova a nyolcaddöntőben a 17 éves Vang Hszin-jü-vel került össze. A kínai lány az első játszmában rövidítésben megverte az oroszt, és a másodikban is jól kezdett, Sarapovának 0:2-ről kellett fordítania.

Vang ezután fáradni kezdett, és a lába is begörcsölt, ami miatt ápolásra szorult. Mindennek a tetejébe még kétjátszmás büntetést is kapott, és végül fel kellett adnia a küzdelmet.

"You played unbelievable"@MariaSharapova has a great moment with Wang Xinyu after the wildcard is forced to retire at 6-7(4), 5-2. #ShenzhenOpen pic.twitter.com/3RyfnG7TgK