Édesanyja csak a tévében láthatta az ünnepek alatt Weisz Fannit

Komoly viták és botrányok után az utóbbi időben kicsit közelebb került egymáshoz Weisz Fanni és az édesanyja. Ágnes nagyon büszke a lányára, akit szilveszterkor láthatott a tévében – írja a Bors.

“Minden évben követem az évköszöntőt, idén is büszkén és meghatottan figyelem a köztársasági elnök beszédét, főleg ha a lányom is fontos része az eseménynek. Egy anya mindig büszke a gyermekére, legyen bármilyen típusú munkája. Az, hogy az év legfontosabb beszédét jeltolmácsolja, az viszont olyan büszkeség, ami bármikor könnyekig hat, hiszen az egész ország látja a gyermekemet, miközben elképesztően fontos dolgot tesz sorstársaiért….Emlékszem, amikor megkerestek minket, nem volt kérdés számunkra, hogy elvállaljuk a siketekért és nagyothallókért. Két érintett gyermek édesanyjaként tudom, mikkel kell megküzdenie egy siketnek, és mennyire fontos, hogy ő is részese lehessen egy olyan fontos eseménynek, mint az újév” – mondta Weisz Fanni édesanyja.