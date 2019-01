Curtis menyasszonya, Kriszti: „A rosszakarók ellenére is kitartunk egymás mellett”

Curtisre most éppen azért akadtak ki a rajongók, mert lemondott egy miskolci koncertet. A rapper azzal magyarázta ezt, hogy szilveszterkor három helyen is fel kellett lépnie, és inkább ezt választotta, mint hogy az 1 miatt ne tudjon több helyen szerepelni. Ettől függetlenül már sok van a rovásán a követők szerint, egyre többen támadják Curtist. A menyasszonya, Kriszti a közösségi oldalán védte meg a párját.

„Minden szép és jó… De nagyon örülök, hogy vége. De még több rossz. Hálás vagyok mindenért, a sok rosszért is, mert mindenből tanultunk. Megtanultam nemet mondani és kizárni a negatív embereket. Ezt már csak Atinak kell. Köszönök mindent Istenem, amit adtál. És hogy a sok rossz és rosszakaró ellenére mi ezek után is kitartunk egymás mellett… Néha hatalmas háborúkkal, de akkor is. Remélem, 2019, a miénk leszel. És minden tervünk teljesül! Mindenkinek sikerekben gazdag új évet kívánunk” – írta Kriszti a közösségi oldalán.