Anthony Hopkins őrült ukulelézéssel indította az évet – videó

Sir Anthony Hopkins minden fontosabb ünnep alkalmából videóval köszönti követőit a Twitteren. Újévkor sem volt ez másként: az Oscar-díjas színész, aki mellesleg december 31-én ünnepelte a 81. születésnapját, egy alig félperces videóban adott elő egy dalt az ukuleléjén.

Looking forward to beginning a healthy 2019. Health and prosperity to everyone. pic.twitter.com/cNLbgTrarP