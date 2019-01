Ezzel a zenével hangolódik a versenyekre Szilágyi Áron

Szilágyi Áronnak ismét nagyon sikeres éve volt, helytállt a nemzetközi és a hazai versenyeken is. Az olimpiai bajnok vívónak megvan az összecsapás előtti rituáléja, amit legelőször a londoni olimpián vetett be, azóta pedig ragaszkodik ehhez. Áron minden egyes verseny előtt egy bizonyos zenével hangolódik, amit most megmutatott a rajongóknak.

„Van hogy hallgatok zenét, van hogy nem, de a fő versenyeken, vb-n, olimpián általában ezzel indítok. Ez már két olimpián, Londonban és Rióban is bejött” – mondta a videóban Szilágyi Áron, aki bár nem sokat árul el a magánéletéről, azt tudjuk, hogy tavaly nyáron nősült meg.