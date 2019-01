Te is tudod már, ki nyeri a Való Világot?

Nehéz megmondani, hogy ki nyeri meg a játékot, mert addig még rengeteg minden történik. A Való Világ történetében azonban az a jellemző, hogy az első beköltözők közül kerülnek ki a győztesek is.

VV Csokira ez biztosan igaz, vagyis igaz volt, ameddig nem esett ki a játékól. Az NLCafé olvasók szerint is túl agresszív volt és Csoki megérdemelte a kizárást a viselkedéséért. Pedig ő volt a legesélyesebb a VV9 győzelemre, szóval akkor most hogyan tovább.

Ha már első beköltözők, akkor VV Reni vagy éppen VV Zsuzsu is simán eljuthat a döntőig. Nem beszélve VV Gregről, akinek a kiválasztásáig egészen sima menet volt az elmúlt néháyn hét, és látszatra sikerült mindenkivel jó viszonyt kialakítania. Persze, ott van VV Lacika, akiről a beköltözése utáni első két hétben azt sem tudtuk, hogy a Villában van, mert gyakorlatilag egyetlen összefoglalóban sem szerepelt. VV Vivien esélyét nagyjából zéróra saccolják a különböző fórumokon éppen úgy, mint a Villalakók, Radics és Krisztián is megjegyezte a távozása után, hogy talán a lánnyal való viszony volt az ő játékukra is rossz hatással. VV Adri szimpátiája is kérdés, bármennyire nagy fölénnyel is győzte le Krisztiánt, ott inkább a fiú ellen szavaztak, mint Adri mellett. Era és Roli párbaja után már az sem kérdés, hogy a fiú igazán népszerű, persze, az is igaz, hogy a szavazás inkább ERa ellen ment, mint Roli mellett- ahogy ezt sok VV néző megjegyezte.

“Roli ugye tudod hogy nem vagy népszerű ! A győzelem sem neked szólt ! Erika ellen mehettél vissza a villában ! A következő párbajon ,esélytelen leszel!” – írták a VV hivatalos Facebook oldalán.

Igaz, hogy minden lány úgy költözött be az elején, hogy megmutatják, ezt a játékot igenis meg tudja nyerni egy nő is, de azóta mintha ez a fajta lelkesedésük alábbhagyott volna. Egyesek szerint úgyis lejátszott menet az egész, és biztosan Zsuzsu vagy Reni nyer. Mások előre levezették: vagy a leghangosabb nyeri, aki Csoki volt, vagy pedig a leginkább láthatatlan, ez pedig Lacika.

Szerinted kinek van a legnagyobb esélye megnyerni a Való Világ 9-et?