Németh Kristóf: „Lóci is várja a kis tesót”

Láttuk, hogy Németh Kristóf és Szikriszt Zita összeillő pár, ezt A legbátrabb páros forgatásán is bizonyították. Egyformán vélekednek az élet nagyobb dolgairól, mindketten küzdő típusok és suzeretik megbeszélni a dolgaikat, mert az őszinte kommunikációt alapvetőnek tartják. Persze, Németh Kristóf számára az is fontos volt, hogy a fia, Lóci és Zita jól kijöjjenek egymással.

Szerencsére már azon is túl vannak, hogy kiderüljön, hogyan működnek együtt családként. Hármasban utaztak el síelni, és ez volt az igazi sorsfordító az életükben.

„A kapcsolatuk szempontjából is fontos volt ez a közös téli utazás, mert ugyan nem ez volt az első utunk hármasban, de ez volt az első hosszabb. Úgy éreztük magunkat, mint egy igazi kis család, és tulajdonképpen itt kezdtünk azzá válni. Az egészre úgy emlékszem vissza, mint egy képeslapra, ami a külső szemlélő számára talán már kicsit giccsesnek is tűnhet: ropogó tűz a kandallóban, gőzölgő medence, gyönyörű havas táj, békebeli osztrák panzió. Esténként társasoztunk, téli filmeket néztünk. Jó volt ránézni Lócira és Zitára, és látni hogy tényleg családként tudunk együtt működni. Nagyon boldogok voltunk, és vagyunk most is. A teljes boldogsághoz már csak egyetlen dolog hiányzik: egy közös baba Zitával. Mindhármunknak ez a vágya, Lóci is várja a kis tesót. Nagyon remélem, hogy jövőre ezt az ajándékot is megkapjuk a sorstól” – mesélte a színész a BEST magazin téli számában.