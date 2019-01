Harry herceg és Meghan ikreit várják idén a legjobban

„Hamar szeretnénk családot alapítani” – mondta Harry herceg és Meghan Markle az eljegyzési interjújukban, így nem meglepő, hogy alig öt hónappal az esküvőjük után a palota bejelentette, a sussexi hercegné terhes. Az elmúlt hetekben számos lap tényként közölte a terhességet, s azt is, hogy Meghan ikreket vár.

Végül is mind Meghan családjában, mint a brit királyi famíliában születtek már ikrek, igaz, utoljára a 15. században. ennek ellenére, sok jel mutat arra, hogy ezúttal erről van szó: Meghan pocakja már terhesség legelején is jól látszott, különböző orvosszakértők állítják, hogy Meghan abban a korban van, amikor nagyobb az ikerterhesség esélye, és egyesek szerint az ikerterhességet támasztja alá az is, hogy Harry hercegék nem cáfolják az erről szóló híreket. Szóval nem lenne nagy csoda a dupla gyerekáldás. Amúgy a királyi családokban ritkaságszámba mennek az ikerbabák, de mi összeszedtük az elmúlt évtizedek királyi ikreit.

Grimaldi-ház ikrei: mindegy, ki az idősebb

A világon jelenleg egy leendő koronás fő mondhatja el magáról, hogy mesterséges úton fogant, egyszer egyeduralkodó lesz, és van ikertestvére, ő pedig a monacói Jakab herceg. Neki van egy nővére, Gabriella. Ám a monacói alkotmány kimondja, hogy mindig az uralkodó legidősebb fia örökli a trónt, akkor is, ha van nővére. Így fordulhat elő, hogy bár a hercegnő két perccel korábban született 2014-ben, mint az öccse, mégis a fiúcska lesz majd Monaco uralkodója II. Jakab néven.

Szász-Coburg-Gothai-ház ikrei: trón nélkül maradnak

A belga király öccsének, Lóránt hercegnek iker fiai születtek 2005-ben, a furcsa nevű Aymeric és konzervatív nevet kapó Miklós hercegek. Az ikreknek van egy nővérük is. Valószínűleg soha nem kerülnek trónra, hiszen nagybátyjuknak, a királynak négy gyermeke van.

Glücksburg-ház ikrei: nem mesterséges ikrek

A dán trónörököspárnak, Frigyes hercegnek és Máriának két gyermek után 2011-ben születtek ikrei, Vince herceg és Jozefina hercegnő. Mindenki úgy hitte, hogy a gyerekek mesterséges úton fogantak, de nem, Mária családjában ugyanis több iker is született.

Karađorđević-ház ikrei: dupla duplák

Az egykor jugoszláv királyi családba beházasodott Mária Bourbon-Pármai hercegnőnek és férjének, Sándor jugoszláv hercegnek kétszer is ikrei születtek. 1958-ban Dimitri és Nicholas, majd 1963-ban Sergius és Helene. A hercegnő harmadszorra is teherbe esett, de akkor csak egy gyereket szült.

Nassau-Weilburg-ház ikrei: aki polgári életre váltott

A luxemburgi uralkodónak négy testvére van: köztük egy ikerpár. János herceg és Margit hercegnő 1957-ben születtek, előbbi 1986-ban kilépett az uralkodócsaládból, mert nyugodt polgári életre vágyott, Margit pedig Miklós lichteinsteni herceg felesége lett.

Bourbon-Pármai-ház ikrei: párhuzamos életutak

A magyar származású Viktória Cservenyák férjének, az 1972-ben született Jamie Bourbon-Pármai hercegnek az ikerhúgát Margarita hercegnőnek hívják. Mind Jamie-nek, mint Margaritának 2014-ben született gyermeke, együtt keresztelték meg őket, mindkettő keresztapja maga a holland király lett.

Habsburg-ház ikrei: az egyiknek sikerül, a másiknak nem

A néhai Habsburg Ottónak és Regina szász-meiningeni hercegnőnek 1954-ben születtek ikrei, Michaela és Mónika főhercegnők. Ők a házaspár második és harmadik gyermekei. Mónika ma boldogan él, házassága révén ő Santangelo hercegnéje, Michaela azonban már kétszer elvált.