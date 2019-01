Liptai Claudia: „Ő ezt kicsit rosszabbul viseli”

Sokan voltak arra kíváncsiak, hogyan alakult Liptai Claudia és Ördög Nóra kapcsolata, amire a Csak show és más semmi végén kaptunk is egy tömör választ, amikor Claudia megköszönte a közös munkát. A BEST karácsonyi számában pedig azt is elárulta, mit tudna tanulni Ördög Nórától.

„Nóritól a pontosságot és a nyugodtságot lehetne eltanulni. Hihetetlen, milyen tűpontos és kizökkenthetetlen. Miközben én folyamatosan csapongok, lehet, hogy ő ezt egy kicsit rosszabbul viseli.”

Ennyire nem merült el ebben a témában Nóri, aki szerint mindkettőjüknek megvan a saját kiforrott stílusa és ilyen értelemben nincs szó tanulásról. „Persze, az aktuális műsor folyamán igazodunk egymáshoz, és a közös munkában némileg formálódunk.”