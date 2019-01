Feloszlik az Akkezdet Phiai

A Facebookon jelentette be kedden délután a népszerű underground zenekar, hogy az új évvel lezárul az Akkezdet Phiai közös története. A csapat ketté válik: Závada Péter (Újonc) szólóban folytatja tovább, Süveg Márk (Saiid) és Havas Patrik (DJ Frequent) pedig a jövőben is fellépnek együtt.

„Eljött az ideje, hogy bejelentsük: 2019-től Akkezdet Phiai útja kettéválik.

Több mint húsz év telt el akkezdet óta, felléptünk 15 ember előtt is az elején, és 150.000 előtt is a szólászabadság nevében. Érettségi tétel lettünk, Saiid többszörös slam poetry bajnok, Peti több kötetes költő és színpadi szerző. Először jutottunk underground hiphop bandaként a Művészetek Palotájába, világhírű jazz és világzenei művészekkel kollaboráltunk, zenei beállítottságtól függetlenül kaptuk folyamatosan a visszajelzést, hogy különleges, egyedi amit művelünk. Nem csináltunk sok klipet, de azok mind díjakat söpörtek be szemléken és szavazásokon. Egyetlen filmzenét készítettünk, az is elhozta a zsűri különdíját. Minőségben és menőségben hiszünk ma is, nem a mennyiségben” – írják a bejegyzésben, majd hosszan sorolják, ki mindenkinek tartoznak köszönettel az eltelt két évtized élményeiért.

„Nem is volt kezdet, így nem is lehet vége sem, Závada Petit megtaláljátok itt, Saiid pedig folytatja tovább a zenék és a szövegek írását, érkezik az első szóló matéria a közeljövőben, addig is találkozhattok vele és DJ Frequenttel a fellépéseken.

Folytatjuk tovább, maradunk mindig mozgásban, mint minden, sok sikert kívánunk mindenkinek a külön utakon!” – zárul a poszt.