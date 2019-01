20 éve velük buliztál: ez a 10 dal uralta a slágerlistákat 1999-ben

Néhány hete írtunk arról, hogy Backstreet Boys megőszült, reumakrémszagú tagjai hamarosan Budapesten adnak koncertet. Bár az egykori rajongók majd megőrülnek, hogy végre láthatják kedvenceiket, még ennél is nagyobb őrület volt a fiúk körül 1999 áprilisában, amikor megjelent az I Want It That Way slágerük. A dalt sokszor nevezték már minden idők egyik legnagyobb popballadájának, de a VH1 zenecsatorna szerint is a harmadik legnagyobb sláger volt ezt a 90-es években. Érdekesség, hogy bár három Grammy-díjra is jelölték, Santana kiütötte a fehér ingben sírdogáló fiúkat.

Ricky Martin már többször adott koncertet Budapesten. Bár mostanában nem a slágereivel, hanem a Versace gyilkosságot bemutató sorozatban nyújtott alakításával tündököl, a 90-es években mindenki az ő slágerei miatt érezte azt, hogy lélekben valamelyik Dél-Amerikai ország tengerpartján szürcsölgeti a koktélját. Martin Livin’ la Vida Loca című slágere 1999 március 23-án jelent meg és bár Grammyt ő sem nyert vele, az akkor még rangosnak számító (és Kardashian-villantástól mentes) MTV díjkiosztóról öt szobrocskával távozott.

De nemcsak a férfiak, hanem az énekesnők is taroltak húsz évvel ezelőtt. Ott volt például Jennifer Lopez, akit korábban a nevetséges gagyi Anakonda, a Pénzvonat és a híres énekesnő halálát bemutató Dalok szárnyán (Selena) filmekből ismertünk meg. Lopez azonban multifunkcionális celebnek készült és a mozivásznon kívül a rádiókat és a lemezeladási listákat is szerette volna meghódítani. Első lemeze 1999-ben jelent meg, az „If You had My love” azonnal világsláger lett róla. Az Egyesült Államokban öt hétig volt listavezető, és tizenöt hétig szerepelt a top10 között. Az osztrákok azonban nem kaptak rá J.Lo-ra. A szomszédoknál ez a dal csak a slágerlisták 13. helyéig jutott.

Valamiért meg voltam arról győződve, hogy amikor Lou Bega 1999-ben felmambózta magát a slágerlistákra, már legalább 40 éves volt. A valóság azonban az, hogy a Mambo No. 5 német előadója alig volt 25 éves, amikor nótája világsláger lett. Mondjuk, azért nagyon ne tulajdonítsuk neki a dalt, hiszen a 90-es évek slágere, igazából Pérez Prado 1949-es szerzeményének egy átírt verziója. Már azon is kár volt változtatni, de amit ezután a Mambo No. 5-val tett Pataky Attila, arra valóban nincsenek szavak. Lou Bega egyébként 43 éves és Berlinben él.

1999. június 22-e volt, amikor megismerhettük Christina Aguilerát. A nagyon vékony, nagyon szőke lányt sokáig csak Britney „másolatának” tartották, aztán bemutatkozó albuma után már úgy írtak róla a kritikusok, hogy kortársaihoz képest sokkal érettebb. Idővel persze Aguilera is bebizonyította, hogy bár Britney remekül táncol a színpadon, ő élőben is tud énekelni. A Genie in a Bottle című slágere kereken 20 éves lesz 2019-ben.

Mit is adott nekünk a 90-es évek? 1997-ben ott volt a borzalmas Baribe Girl az Aqua formációtól, 1998-ban Jennifer Paige Crush című dalát nem lehetett elkerülni, ha rádiót hallgatott az ember. És 1999? Nos, abban az évben az olasz Eiffel 65 trió nyekeregte, hogy Blue (Da Ba Dee). 2005-ben ők is nyugdíjba mentek, aztán öt évvel később visszatértek. Azóta is „zenélnek”, vagy legalábbis nagyon korpásodik a hajuk.

Méltatlanul kevesen emlékeznek a gyárilag összerakott S Club 7 bandára, pedig még a TV2 is leadta a sorozatukat. Igen, mert az is volt nekik és persze legalább kettő lemezük. Énekelni mondjuk maximum két tag tudott a hétből, de kit érdekelt ez a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején? Senkit. Első slágerük a Bring It All Back volt, ami azonnal sláger lett. Ők is alaposan megöregedtek az elmúlt 20 évben, 2014-ben egy jótékonysági eseményen felléptek, de amikor az „élő” részhez értek, iszonyatosan szomorú lett minden egykori rajongó. Legfeljebb az vigasztalja az embert, hogy az ő csípőjükben is csak olyan kopás van, mint bárki máséban.

A világhírnév nem, de az európai siker kijutott a Five nevű brit fiúbandának, akik a Take That után maradt űrt voltak hivatottak kitölteni. 1999. október 24-én jelent meg a Keep On Movin című slágerük, és azonnal sikeres lett. Ez nem csoda, hiszen ugyanaz a managment egyengette az útjukat, mint a Spice Girls csajoknak. A mesterségesen összerakott banda azonban 2001-ben offolta magát a zenepiacról. Azóta néhányszor próbálkoztak ugyan a visszatéréssel, de inkább kevesebb, mint több sikerrel. A legkínosabb talán az volt, amikor az egyik tag indult a The Voice brit verziójában, ám kiderült, hogy szegénynek tényleg nagyon a kevés az énektudása.

A 90-es években Mariah Carey is menő volt, leginkább azért, mert akkor még volt hangja. 1999-es Heartbreaker című slágerét Jay-Z-vel (Beyoncé férjével – a szerk.) adta elő. A dalnál azonban jobban emlékszünk Mariah, a korszak öltözködési stílusát tökéletesen bemutató szettjére: csillámos hajcsat, horgolt haspóló, szigorúan csípőfarmer és pink patacipő. A dal egyébként azért is különleges volt, mert az énekesnő ekkorra már szakított férjével (és kiadójával) Tommy Mottolával, aki kezdetben próbálta ellehetetleníti Carey életét. Ebből azonban semmi nem látszik a giccsparádé klipben.

Kivel is zárhatnánk a sort, ha nem a csepeli királlyal?! Zámbó Jimmy Dalban mondom el slágere 1999. november 29-én lett a MAHASZ listavezetője. A király bánatára Mikulás napján letaszították a trónról, egy nem is akármilyen előadó, a Hupikék Törpikék. Zámbó azonban a december hátralévői hetein már újra diadalmaskodott. Mögötte olyan magyar bandák sorakoztak a listán, mint a V-Tech és az Ámokfutók. Ez mindent el is mond arról, hogy milyen volt akkoriban a zenei igény itthon.

1999-ben még azok is elkezdtek tömegzenét csinálni a patacipőben táncoló diszkóközönségnek, akik egyébként rétegzenét csináltak. Az előadók közül csak kevesen maradtak meg az élvonalban, néhányuk visszatérése pedig egy figyelmeztető példa minden letűnt „rágógumisztárnak”, hogy néha egy civil állás sokkal fényesebb, mint a taktaharkányi diszkó színpadán ugrálni megkopott csípővel.