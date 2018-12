Szorcsik Viki: „Nincs kolbászból a kerítés”

Szorcsik Viki egy furmányos, szeximádó nőt játszott a Korhatáros szerelem második évadában – szó szerint egy ágyjelenettel tért vissza a képernyőre, de egy percig sem bánja. A színésznővel sok minden történt az utóbbi években: elveszítette a nagypapáját, sokat költözött, eladta a lakását, hogy fedezze a hitelt, nemrég pedig kiújult a gerincsérve. Ennek ellenére pozitívan tekint a jövőbe, és azt is elárulta, mit csinál, ha éppen nem a képernyőn van.

„Ha időm és pénzem engedi, állandóan megyek valahova, nem autót vásárolok, hanem inkább élményt – kezdte a BEST magazinnak Szorcsik Viki. – Sok helyen megfordultam, de sokat segítettem a szüleim panziójában is, és mivel ez családi vállalkozás, szükségük van rám” – vallotta be a lapnak a színésznő, aki arról is beszélt, hogy szeretne gyereket, de csakis akkor, ha megtalálja az ehhez megfelelő partnert.