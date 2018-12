Panyik Anita jövőre menyasszony lesz

A tavalyi Survivor műsorban Anitát egy talpraesett és határozott nőnek ismerhették meg a nézők, és most az elmúlt hetekben a Konyhafőnök VIP-ban bizonyította: amit egyszer kitalál, azt meg is valósítja. Jó példa az is, hogy néhány hónapja még egyáltalán nem mozgott ilyen otthonosan a konyhában, és a műsor előtt két étterem séfjeitől és két korábbi Konyhafőnök győztestől tanult.

„Világéletemben szerettem a kihívásokat, mindig magamat akartam legyőzni. Ha valami sikerült, jöhetett az újabb akadály. Ezért is vállaltam a részvételt a versenyben”– mesélte a Story magazinnak korábban. Anita a Survivor alatt is ugyanúgy küzdött, mint a főzőversenyben, ahol gyakorlatilag végig az élbolyban volt a Konyhafőnök címért. A pörgés pedig Anitánál a mindennapok része, jól bírja a nyomást, és kifejezettem élvezi a merész sportokat.

„Nincs olyan férfi, aki mindezt az aktivitást elviselje, pedig én próbálkoztam, de nem maradtak tartósak a kapcsolataim. Két éve szingliként élek, tudatosan nem keresek párt, mert boldog vagyok így.”

Ennek ellenére nagy tervei vannak a jövőre nézve.

„Nekem olyan férfi kell, aki a legszuperebb szuperhős, és elfogad olyannak, amilyen vagyok. És bár tényleg elégedett és boldog vagyok a mostani életemmel, szeretem a saját társaságomat, de a 2019-es bakancslistám egyik helyére felírtam, hogy fogok magamnak egy vőlegényt. Nem félek a kihívástól sem. Eddig mindent elértem, amit kitűztem magam elé, ezért biztosan ez is sikerülni fog.”