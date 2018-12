Mihályi Réka várandósan is nagyon formás

Mihályi Réka pár hónappal ezelőtt jelentette be, hogy terhes, amivel egy időben a Barátok közt sorozattól is búcsúzott. A zenekarát azonban nem hagyta ott, az utolsó koncertje csak 3 héttel ezelőtt volt, most egy időre búcsút intett a színpadnak. Mint mondja, nem bánja, most teljes gőzzel készülnek a baba érkezésére, imádja ezt az időszakot.

„Eddig minden komolyabb nehézség nélkül zajlott a várandósság. Bár akadt néhány furcsaság. Korábban soha nem ettem almát, most ez a kedvencem” – kezdte Mihályi Réka a BEST magazinnak, aki azt is elárulta, hogy bár nagyon várják a babát, nem sok minden vásároltak be eddig.

A Barátok közt színésznője már elköszönt a színpadtól, így innentől csakis az anyaságra koncentrál. „A búcsúkoncertet végigrugdosta a lányunk, én pedig bár megfogadtam, hogy nem fogom, végigsírtam az előadást. (…) Amikor Áron otthon leül a zongorához, és játszik, azt nagyon szereti. Elmondhatatlan érzés megélni ezeket a pillanatokat” – idézte fel az énekesnő, aki bár felszedett pár kilót, még mindig formásnak érzi magát.