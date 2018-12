Meglepő vallomást tett Singh Viki

Singh Viki mindig is őszintén elmondta külsejével kapcsolatos problémáit, most sem tett másképp. Megmutatta rajongóinak, hogyan tüntetik el injekcióval a szeme alatti karikákat orvosi segítséggel, aminek köszönhetően bőre még csodálatosabb, sőt az újonnan indított vlogjából az is kiderül, hogy az orrán is egyenesítettek már – írja a Blikk.

“Nem születünk tökéletesen, vállalom, hogy karikásak a szemeim, nem tökéletes a bőröm” – hangoztatja a 10 kilót fogyó énekesnő. Mint mondja, azért töltette fel a szeme alatti karikákat, mert zavarta, és azóta sokkal jobban érzi magát. “Nem vagyok tökéletes, annyi mindenen változtatnék, de mindenen nem kell. Törekszem a szépségre, de egy egészséges határon belül” – jelentette ki.