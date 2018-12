8 celebesküvő, amit nagyon várunk 2019-ben

Curtis és Krisztina

Majkával való karrierházassága ugyan idén véget ért, de egy másik, immár igazi házasság még csak most fog jönni a rapper Curtis életében. Lassan két éve már, hogy Curtis megismerte párját, Krisztinát, akivel augusztusban készülnek arra, hogy hivatalosan is összekössék az életüket. A lapok egy álomesküvőről írnak egy vidéki kastélyban, Nyíradonyban, természetesen celebvendégekkel – a tanú Emilio lesz. A pár már a babaprojekt-vonaton is rajta van, és állítólag annak is örülni fognak, ha a menyasszony már nagy pocakkal áll az oltár elé.

Lady Gaga és Christian Carino

Az énekesnő–színésznő és a tehetségeket menedzselő párja nem verték nagy dobra terveiket, de egy véletlen – vagy direkt? – elszólásból a fél világ róluk kezdett cikkezni, miután Gaga az ELLE magazin Talent in Hollywood gáláján elmondott beszédében „a vőlegényem, Christian”-ként utalt a párjára. A „bejelentést” tovább fokozta az egészen epikus méretű, a szakértők szerint laza négyszázezer dollárt érő eljegyzési gyűrűje is, szóval minden adott egy nagy jövő évi lakodalomhoz. Ha Lady Gaga még egy Oscart is kap hozzá februárban, akkor tényleg lenyűgöző éve lesz.

Justin Bieber és Hailey Baldwin

Mit keres egy olyan pár egy 2019-es celebesküvőket bemutató listán, akikről mindenki tudja, hogy már 2018-ban összeházasodtak? Hát csak annyit, hogy nem érik be a mostani miniesküvőjükkel, és jövőre ország-világgal szeretnék megünnepeltetni a szerelmüket, ezért egy jókora templomi esküvőre, és egy celebekhez méltó, rongyrázós lakodalomra is igényt tartanak, természetesen tömegnyi celeb vendéggel. Selena Gomez valószínűleg nem lesz köztük.

Sárközi Ákos és Szegedi Éva

A Konyhafőnök sztárséfje, Sárközi Ákos az Instagram oldalán nemcsak a konyhaművészetével kapcsolatos képeket oszt meg a rajongóival, hanem a magánéletébe is bepillantást enged a követőinek. Így derült ki bő két hónapja, hogy az elvált celeb szakács újra a házasság mezejére lép, ugyanis a boldog pillanatot megörökítő fotósorozatot posztolt. Természetesen azt csak a mi tippünk, hogy 2019-ben jöhet a házasság, de miért is várnának tovább a boldog fiatalok, igaz?

Katie Holmes és Jamie Foxx

A két sztár évekig titokban tartotta kapcsolatát, majd idén ősszel fotózták le Holmes-t egy jókora gyémántgyűrűvel az ujján. Akkor a sztár sajtósa azt közölte a világgal, hogy a Holmes kezén látható gyűrű csupán egy kellék volt a következő filmjéhez, és kár lenne ebből komolyabb következtetéseket levonni. Ennek ellenére mégis sikerült: a brit dailymail már arról ír, hogy Foxx és Holmes valóban tervezi, hogy összekössék az életüket, és erre Párizsban kerülne sor, mivel ez volt az a város is, ahol először vállalták fel nyilvánosan egymást. Az ilyenkor mindig megjelenő sztárokhoz közeli bennfentes források azt nyilatkozták, hogy téli esküvőről álmodoznak…

Katy Perry és Orlando Bloom

Elég nehéz követni, hogy ők ketten épp hol tartanak a párkapcsolatukban, hiszen nem is volt annyira rég, hogy Orlando Bloom és Katy Perry szakított egymással. Most viszont újra együtt vannak, láthatóan nagyon boldogok, és bennfentesek elmondása szerint készek arra, hogy hivatalosan is összekössék az életüket annak ellenére is, hogy korábban már mindketten megégették magukat egy házassággal. Pletykalapok már arról írtak, hogy titokban megvolt az eljegyzés, a két sztár hivatalos képviselői ezt mindig tagadták, de ha a házasság nem is jön össze, azért egy lánykérés már nagyon benne van a levegőben Perry és Bloom között.

Meg Ryan és John Mellencamp

Meg Ryan szakmai sikereiről ugyan már sok-sok éve nem tudunk beszámolni, ugyanis nem léteznek, de legalább a magánéletben még van remény a boldogságra. Dennis Quaid egykori feleségének és számtalan romkom sztárjának ugyanis megkérték a kezét. Az 56 éves színésznő már hét éve jár 67 éves énekes–dalszerző barátjával, John Mellencamppal, és mi már letettünk arról, hogy ebből valaha is házasság lesz, különösen amiatt, hogy az évek során többször szakítottak egymással, de úgy tűnik a külön töltött idők csak megerősítették őket abban, hogy egymás mellett a helyük.

Idris Elba és Sabrina Dhowre

Egy férfi, akit megválasztottak a világ legszexibbjének, és egy egykori szépségkirálynő első látásra nem tűnik rossz párosításnak, igaz? A Lutherből és a Thor-mozikból ismert színész és állandó Bond aspiráns első filmrendezése, a Yardie egyik korai vetítésén kérte meg a párja kezét még az év elején, a stábja és a közönség szeme láttára. Elmondása szerint elég spontán lépés volt ez részéről, és piszkosul ideges volt előtte. Az eljegyzés híre gyorsan körbejárta a világsajtót, de az esküvő részleteiről Elba pusztán annyit nyilatkozott, hogy azt szeretné, hogy rengeteg DJ legyen, szóval egy elég nagy buliban gondolkodik.