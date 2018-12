Tomán Szabina először mutatta meg a szerelmét

Tomán Szabina, a kétgyerekes modell-üzletasszony, aki januárban adott életet második gyermekének, Szofinak, novemberben kezdett komoly fogyókúrába, miután nem volt megelégedve a szülés utáni alakjával. Szabina az életmódváltás mellett azt is vállalta, hogy a kamerák előtt adja le a pluszkilókat: a diétájáról ugyanis vlogsorozatot indított.

„Mivel a terhesség alatt felszaladt rám jó néhány kiló, amitől azóta sem sikerült megszabadulnom, arra gondoltam, a legjobb, ha a saját példámon keresztül mutatom be, hogyan működik a gyakorlatban a diétám” – mondta még novemberben Szabina, aki a vlog legfrissebb epizódjában most a szerelmét is megmutatta.

A vlog új részéből kiderül, hogy Szabina elérkezett a fogyókúra második részének utolsó napjához, amikor újra mérlegre kell majd állnia. Kiderül az is, hogy hány kilótól sikerült megszabadulnia.