Ikonikus sztárpárok, akik kevesebb ideig voltak együtt, mint ahogy emlékszünk

A 90-es évek nemcsak felülmúlhatatlan topmodell generációt adott, hanem örökre emlékezetes sztárpárokat is. Bár tudjuk, hogy régen szétmentek már, az emlékezetünkben úgy élnek, mintha évtizedekig együtt lettek volna! Van már tipped, kikre gondolunk?

1. Brad Pitt és Jennifer Aniston

Kapcsolat hossza: 7 év (1998–2005)

Kezeket fel, ha még te sem heverted ki az álompár szakítását! Hiába jött össze Brad a világ egyik (másik) legszebb nőjével, és boldog családapa, és kit érdekel, hogy Jennifer is férjhez ment a nyáron a szuperszexi Justin Theroux-hoz? Az ő kapcsolatukat sosem felejtjük el, és legyen akármilyen boldog is Jen, valahol mindig sajnálni fogjuk, hogy otthagyta a világ legszebb férfija.

2. Britney Spears és Justin Timberlake

Kapcsolat hossza: 3 év (1999–2002)

Mindenki kedvenc tinisztárjai csak még boldogabbá tették a rajongókat, mikor kiderült, együtt is járnak. Nem csoda, hogy úgy emlékszünk rájuk, mint akik az örökkévalóságig együtt voltak. Pedig kapcsolatuk csak egy tipikus első szerelem volt, ami aligha szokott három évnél tovább tartani.

3. Ben Affleck és Jennifer Lopez

Kapcsolat hossza: 18 hónap

A legmegdöbbentőbb időtartamot J. Lo és Ben Affleck kapcsolata tartogatta: mindössze 18 hónapot töltöttek együtt! A sztárpár annyira tökéletesnek tűnt, hogy biztos ezért maradtak meg úgy a fejünkben, mintha évekig jártak volna.

4. Ryan Gosling és Rachel McAdams

Kapcsolat hossza: 4 év (2004–2008)

Aki nem jött volna össze Ryan Goslinggal a Szerelmünk lapjai után, az nem e világról való. De azt sem értjük, hogy tarthatott csak négy évig a gyönyörűnek indult szerelem? Igaz, Gosling azóta az istennő külsejű Eva Mendesszel alapított családot, mi örültünk volna, ha az ártatlan szerelem tovább tart.

5. Ryan Reynolds és Scarlett Johansson

Kapcsolat hossza: 3 év (2008–2011)

Ez a két gyönyörű ember is meglepően rövid ideig, három évig tartó házasságban élt csak együtt. Kicsit úgy vagyunk Scarlett-tel, mint Jennifer Anistonnal: akármennyire is tökéletes, nem tudjuk nem sajnálni, amikor meglátjuk Ryan még dögösebb új feleségét, Blake Livelyt. Ha nekünk nem is sikerül, szerencsére Scarlett már tovább lépett, a francia újságíró, Romain Duriac oldalán.

Forrás: Popsugar