Cicciolina Magyarországon szeretné megtalálni az igazit

A 67 éves Cicciolina, azaz Staller Ilona reménytelenül romantikus: még most is rendületlenül hisz a szerelemben és abban, hogy megtalálhatja élete párját, pedig rengeteget csalódott már. Legutóbb egy 45 éves olasz üzletember élt vissza a bizalmával. Cicciolina a Vasárnapi Blikknek elmondta, az olasz mérnökkel három éve találkozott először, és már bele is habarodott, mikor megtudta, a férfinak felesége van.

Az egykori szexikon azt mondja, ma már nem a mennyiség fontos a számára, sokkal inkább a minőség. „Szeretnék végre egy olyan férfit, aki viszont tud szeretni, és meg is bízhatok benne” – magyarázza, majd hozzáteszi, olyasvalakire vágyik, aki képes őt feltüzelni. „Most úgy látom, vissza kell térnem Magyarországra, ha ilyen férfit akarok.”

Cicciolina beszélt arról is, szerelmi kalandjait és erotikától túlfűtött történeteit könyvben szeretné majd kiadni. „Benne lesz minden, ami én vagyok. Igazi történelemkönyv lesz” – ígérte.