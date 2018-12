5 celeb, aki hatalmasat nyert és 5 celeb, aki hatalmasat veszített 2018-ban

+

Ed Sheeran

Naponta 75 000 angol font csapódott be az antipopsztár kinézetű popsztár, Ed Sheeran vaskos bukszájába, legalábbis ősszel ezt közölte a zenész cége, sőt 2017-ben állítólag többet adózott, mint a Facebook a megelőző két évben összesen, ami nem annyira Sheeranről mond sokat, mint inkább a közösségi oldal kreatív könyvelési szokásairól. Ennek ellenére a zenész a pénzt minden rossz forrásának és számtalan baj okozójának tartja, így jövedelme nagy részét eljótékonykodja, abból túl nagy baj nem lehet. Nincs is, ugyanis Sheeran nemcsak a szakmájában, hanem a magánéletében is sikeres: a nyár folyamán titokban feleségül vette régi barátnőjét, Cherry Seabornt. És azt említettük már, hogy jövő nyáron a Sziget Nagyszínpadán is fellép?

–

Bochkor Gábor

Ha baj van, az jön csőstül. Ezt tökéletesen példázza Bochkor Gábor idei drámája, aki 2018 elején jött rá, hogy tizenkét év együttlét után válságba került a kapcsolata Várkonyi Andreával, akkoriban azonban még azt hitte, menthető a dolog. Aztán ősszel egy amerikai baráti kirándulás után arra jött haza, hogy üres a ház, és a párja elhagyta őt. Már önmagában ezt sem lehet egyszerű feldolgozni, de erre még jött egy plusz problémaforrás, miszerint Bochkor Gábornak hamarosan új munkahely után kell néznie. Rádiója, a Music FM ugyanis januárban elhallgat. A siralmas állapotban lévő hazai rádiós piacot ismerve valószínűleg nem lesz könnyű új fórumot találnia magának, de mi azért szorítunk.

+

John Krasinski

2018-ban ő volt a jópofa csávó az Office-ból, aki mellesleg volt olyan rohadtul mázlista, hogy a csodálatos Emily Blunt meglátott benne valamit, és hozzáment feleségül. Aztán történt valami. Először is az, hogy Krasinski is rálépett a Chris Pratt által kitaposott útra: akcióhőssé gyúrta magát. Az átalakulás a Jack Ryan című Amazon-sorozat esetében fizetődött ki, ami színészként a figyelem középpontjába rakta Krasinskit, de ez még csak a kezdet volt. Korábban is voltak már rendezői próbálkozásai, de ezek rendre eltűntek a jelentéktelenségben. Most szakított a vígjátéki műfajjal, és horrort készített, a Hang nélkül pedig az év talán legmeglepőbb és legintelligensebb kasszasikerének bizonyult, pedig még egy családi szabályt is megszegett a kedvéért. Korábban ugyanis megfogadták egymásnak Emily Blunttal, hogy nem fognak együtt dolgozni, de szerencsére ennek a lehetőségnek ők sem tudtak ellenállni.

–

Curtis

Az év egyik nagy botránya fűződik a rapper Curtis nevéhez, akitől állandó társa, Majka egy szegedi koncert alkalmával vált meg, a színpadon közölve a szakítás tényét. Okként a társa évek óta jelen lévő drogproblémáit nevezte meg, ami ellen sokáig próbált küzdeni, de úgy fest, reménytelenül. Az esetet nyilatkozatháború követte mindkét fél részéről, az interneten ismert, kevésbé ismert és egyáltalán nem ismert emberek fejtették ki a véleményüket arról, áruló-e Majka, és lúzer drogos-e Curtis. Egy biztos: kettejük közül a ki nem fogyó TV2-s munkái miatt Majkát kell sajnálni kevésbé. Kérdés, hogy Curtis talpra tud-e állni egy ekkora zuhanás után. Az mindenesetre nem sejtet sok jót, hogy nemrég lemondta a tavaszra tervezett önálló arénás nagy koncertjét, és bár megígérte, Curtis nem jelent meg egy karácsonyi jótékonysági eseményen sem.

+

Meghan Markle

Támadták azzal, hogy méltatlan a brit királyi családba való beházasodáshoz, és a családtagjai valóban mindent megtettek azért, hogy nagy nyilvánosság előtt lejárassák őt, de elsősorban magukat sikerült. Így vagy úgy, de emelt fejjel túlélte a károgók hadát, és májusban megtartották a hetedhét országra szóló hercegi esküvőt, és Meghan gyönyörűsége még a kétkedőket is elhallgattatta, legalábbis egy kicsit. Most már azt is tudjuk, hogy az első baba is úton van, várhatóan tavasszal érkezik, és persze bármit tesz és bárhová is megy Sussex hercegnéje, mindig van valaki, aki jobban tudja, hogyan kellene méltóbban viselnie a nemesi terhességét. Őt azonban ez nem igazán érdekli, inkább készült az első hercegnői karácsonyra, és ez nagyon is így van jól.

–

Luc Besson

A francia rendezőlegenda mélyrepülése nem most, hanem még 2017-ben kezdődött, miután óriásit bukott giga-költségvetésű sci-fije, a Valerian és az ezer bolygó városa. A bukás akkora volt, hogy megrengette hatalmas párizsi filmgyártó vállalatát, az EuropaCorpot is, ami miatt számos tervezett projektet kellett elkaszálni, és Besson még a filmes iskoláját is kénytelen volt bezárni. Az EuropaCorpot azóta minden létező üzleti húzással próbálja kihúzni a csődhelyzetből, de nem igazán látszik a fény az alagút végén. A szakmai válság 2018-ra vált magánéletivé, amikor először még csak egy, majd három, majd újabb öt nő vádolta meg Luc Bessont szexuális zaklatással. Az esetekkel kapcsolatban a francia rendőrség nyomozást folytat, így csak azt lehet tudni, hogy a kilenc vádoló között akad színésznő, korábbi asszisztens, producer, sőt még olyan tanuló is, akit Besson oktatott. A rendező kilátásai nem túl fényesek.

+

Törőcsik Franciska

Első 2018-as sikereit még egy 2017-es filmnek, az Aurora borealis – Északi fénynek köszönheti, ami művészfilmi adottságai ellenére nemcsak a hazai filmszínházakban futott kiemelkedően jól, hanem külföldön is. A film, és vele együtt Törőcsik Franciska, azóta is járja a világ filmfesztiváljait, és az sem ritka, hogy díjat hoz haza. Emellett az énekesnői adottságait is volt alkalma használni a jazzformációjával és a Like a Rolling Stone című rockklasszikusokat feldolgozó koncerten. Szerepelt még színházban, az év végén pedig több címlapról (Marie Claire, Színes RTV) is ő nézett vissza, mivel ekkor kezdte el reklámozni a BÚÉK című új vígjátékát, amit a nézettségi adatok szerint imádnak a magyarok, és már biztosan túllépi a százezres nézőszámot, a határ pedig a csillagos ég.

–

Jennifer Lawrence

Már az évindítása sem volt túl meggyőző Jennifer Lawrence-nek, lévén az előző évet egy vaskos bukással (anyám!) és egy szakítással (Darren Aronofsky) fejezte be, de 2018 sem kezdődött valami fényesen. A Magyarországon forgatott Vörös veréb című kémthriller premierje kapcsán ugyan végigturnézta a fél világot, de még ez, valamint az a tény, hogy a filmben anyaszült meztelenül látható, sem volt elég ahhoz, hogy a nézők nagy számban vegyék az irányt a mozipénztárak felé. Bónuszként a 20th Century Fox elhalasztotta a legújabb X-Men filmje, a Dark Phoenix világpremierjét 2019-re, és a barátnőjével, Amy Schumerrel készítendő közös vígjátéka sem akar összeállni. Az éhezők viadala széria véget érte óta nem tud egy tisztességes sikerfilmet felmutatni, ami azért nem túl szép a legsikeresebbnek tartott színésznőtől. Ehhez jött még extraként egy év végi Dior-reklám, ami a mexikói nők stílusát próbálta megidézni, csakhogy a mexikói nők szerint ehhez egy mexikói modell kellett volna, és nem Jennifer Lawrence. Annyi azért mellette szól, hogy a sok szakmai kudarc mellett legalább a magánéletét rendbe hozta: új pasija van, a művészvilágból érkező Cooke Maroney személyében.

+

Donald Glover

Ír, színészkedik, rendez, producerkedik és zenél (utóbbit Childish Gambino művésznéven), de Magyarországon 2018 előtt tényleg csak az amerikai popkultúrát a legszorosabban követők találkoztak Donald Glover nevével. Ez végre megváltozott. Az év egyik legemlékezetesebb popkulturális történése volt a This Is America című klipjének megjelenése, ami látványos eszközökkel és utalásokkal reagált mindarra, amiért az Egyesült Államok polgárai jelenleg forrongnak.

Klipet talán még sosem cincáltak és elemeztek szét annyira, mint a This Is Americát. Aztán kijött még az Atlanta című kultsorozatának a második évada, ami ha lehet, még kalandosabb és merészebb volt, mint az első, és kapott is érte annyi Emmy-jelölést, amit még felsorolni is sok lenne. Ehhez még hozzájön, hogy eljátszhatta Lando Calrissiant a Solo: Egy Star Wars-történetben, és igazán nem rajta múlott, hogy a film nem hozott sok pénzt: ő tökéletesen hozta a laza űr-szerencsejátékost.

–

Roseanne Barr

A Magyarországon kevéssé ismert, de Amerikában nagy sikerű Roseanne sorozat főszereplőjének sztorija még a magyar médiában is nagyot szólt. A színésznő épp egy nagy karrier-újraélesztési esélyt kapott az ABC csatornától, amikor sokévnyi kihagyás után újraindították a sitcomját, ráadásul meglepően jó nézettségi mutatókkal. Barr azonban a hirtelen jött figyelmet nem jól használta, és egy rasszista Twitter-bejegyzéssel fordította maga ellen a munkáltatóit és a sorsot. A színésznő Obama egyik tanácsadóját nevezte nyilvánosan a muszlim testvériség és A majmok bolygója közös gyermekének, ami azért elég nyilvánvaló rasszizmus. Az ABC azonnal törölte a sorozatát, és kirúgta Barr-t, aki még próbált mosakodni és magyarázkodni, és természetesen szerinte semmi rasszizmus nem volt a kijelentésében, de a szánalmas mentési kísérlete kudarcot vallott, a karrierje pedig az új esély után visszahullott a porba.