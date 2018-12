VV Adri elárulta, mit szeretne Hunortól

VV Adri és Hunor hamar közel kerültek egymáshoz, de azóta sem tudjuk pontosan, mi is van kettejük között. Az első közös éjszak után a fiú azt mondta a többieknek, hogy erőszakoskodott vele Adri, míg a fiatal lány teljesen máshogy emlékszik a történtekre. Mindenesetre most már nem titkolják a „kapcsolatukat”, most arról beszélt Adri, hogyan is érez Hunor iránt.

Mint kiderült, a beköltözés előtt nagyon szerelmes volt a lány, de csúnyán kihasználták, így azzal az elhatározással ment be a villába, hogy nem fog kötődni senkihez.

Lássuk, mit is mondott most:

„Nem azt mondom, hogy nem fogok érezni iránta valamit, mert ilyet nem fogok elhamarkodottan mondani… Ha ő engem megismer, az meg fogja bolondítani” – árulta el Adri, aki arra is kitért, hogy Hunor nagyon sokat hazudik, és bár ő eljátssza a naiv libát, pontosan tudja, mi folyik itt.