Tücsi óriási pocakkal karácsonyozott

Tücsi gyönyörű kismama, még nagy pocakkal is rengeteg fotózáson vesz részt, így bőven van miből csemegézni. Ha a babavárás nem lenne elég, a modell és sportoló kedvese még költöznek is, így elég sok a dolog, de most az ünnepek alkalmával egy kicsit tudtak pihenni. Tücsi pedig megmutatta, mekkorát nőtt a baba a pocakjában.

Mindemellett Tücsi és Sofi egy vlogot is vezetnek, amelyben megmutatják a nézőiknek, hogyan is zajlik a babavárás folyamata, milyen stressz jár az építkezéssel, és hogyan küzdenek meg mindezzel, még ha a kapcsolatuk ezért sokszor hullámvölgybe kerül is.