Soltész Rezső: „Édesapámnak más volt az elképzelése”

Évtizedek óta az énekesi pályán mozog Soltész Rezső, akinek nevéhez több meghatározó táncdal is köthető, például a Szóljon hangosan az ének vagy a Gondolsz-e majd rám?, hogy csak néhányat említsünk. Azt azonban kevesen tudják, hogy a népszerű énekesnek kezdetben egészen más pályát szánt a családja.

„Édesapámnak az volt az elképzelése, hogy hangmérnököt farag belőlem. Ez alapvetően megbukott. A Szinkron Filmgyárban dolgoztam érettségi után, ott kamerás voltam, ami hangkamerát jelent. Megtanultam annak a szakmának a csínját-bínját, de ma már nem tudnék hozzászólni. Közben elkezdtem gitározni, zenét tanulni. Jött az első zenekar, ami egyre komolyabb lett. Sajnos matekból teljesen hülye voltam, és a Műszaki Egyetemen kellett volna elvégeznem egy kurzust ahhoz, hogy hangmérnök lehessek. Így ezzel ez le is került a napirendről” – mondta Soltész Rezső a 103.9 Sláger FM-en, ahol a védjegyének számító frizurájáról is mesél az énekes. „A pályám elején volt egy vállig érő hajam és egy nagyszerű fodrászom. Felajánlotta, hogy bedauerolja, én pedig éppen annyira mélyponton voltam lelkileg, hogy belementem. Ez a hajviselet óriási népszerűséget hozott nekem, nagyon jót tett az imidzsemnek, és a külföldi sikereimet – hogy a németek egyből lecsaptak rám – ennek is köszönhetem” – árulta el Soltész Rezső a Sláger Témában.