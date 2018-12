Macaulay Culkin nevet változtatott

Noha Macaulay Culkin, a Reszkessetek, betörők! gyereksztárja hosszú évek óta nem játszik említésre méltó filmekben, azért továbbra is híres ember. Hogy ez így is maradjon, nemrég azt találta ki, hogy rajongói a honlapján szavazhatnak arra, mi legyen az új középső neve.

A rajongók végül rendkívül ötletes megoldással arra szavaztak, hogy Macaulay Culkin középső neve Macaulay Culkin legyen.

Culkin a Twitteren jelentette be, hogy 2019-ben hivatalosan is nevet változtat.

Merry Christmas to me, from all of you!



My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.



In 2019 my new legal name will be:



Macaulay Macaulay Culkin Culkin.



It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas