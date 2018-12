Rettegésben élt Király Viktor

Király Viktor édesanyja mellrákkal, ikertestvére, Ben 2010-ben a hererákkal küzdött meg. Ma már mindketten egészségesek, a halmozott családi betegség azonban a Sztárban sztár +1 kicsi zsűritagjának egész életét megváltoztatta – írja a Bors.

Az énekes elárulta, rendszeresen jár szűrővizsgálatokra, hogy ha ki is alakul nála az alattomos kór, időben kezelni tudják. „Nem vagyok hipochonder, de tény, hogy ilyen előzmények után sokáig féltem a ráktól. Épp ezt a félelmemet küzdöm le a szűrővizsgálatokkal” – vallotta be a bulvárlapnak. „Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Ben és én egypetéjű ikrek vagyunk, azonos a génállományunk, így én is nagyobb eséllyel vagyok hajlamos a betegségre” – jegyezte meg.