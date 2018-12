Keményen támadják Berkiéket a delfines kaland miatt

Berki Krisztián és felesége, Mazsi úgy döntöttek, ezúttal itt hagyják a karácsonyi forgatagot és inkább Amerikában töltik az ünnepeket. Mióta kirepültek, már sok kalandban volt részük, amelyekről rengeteg fotó kerül fel a közösségi oldalaikra. Most egy videót is megosztottak, méghozzá egy delfines kalandról, ami a lelkes állatvédőknek nem igazán tetszik.

Bár a videóban elhangzik, ők direkt olyan helyet kerestek, ahol a természetes környezetükben úszhatnak a delfinekkel, sokan ezt egyáltalán nem díjazzák.

Íme, a videó:

Sokszor láthattuk már, hogy 1-1 celeb ilyen helyekre látogat el, amivel sokak szerint nincsen probléma, és sokan azt mondják, ha megtehetnék, ők is megnéznék, milyen is ez. Vannak azonban olyanok is, akik szerint ez állatkínzás és keményen oda is mondják a véleményüket, mint ahogy ez Berkiék esetében történt.