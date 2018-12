Gálvölgyi János lesz a szilveszteri RTL Híradó házigazdája

Az RTL Klub Híradójának hagyományos szilveszteri különkiadásában idén Gálvölgyi János szerepel majd, aki egy személyben alakítja a műsorvezetőket, valamint a riportok megszólalóit is – írja a 24.hu.

„A híradós műsorvezetés pokoli koncentrációt igénylő feladat, erre most jöttem rá a felvétel alatt. Ezt élőben csinálni nagyon megterhelő lehet” – nyilatkozta a munkáról Gálvölgyi. A szilveszteri paródiában Szellő Istvánt is eljátssza majd Gálvölgyi, amit Szellő így kommentált: „Nagy megtiszteltetés, ha az embert Gálvölgyi János figurázza ki, ráadásként a jó paródia mindig népszerűséget is hoz.”