Árva gyerekekről vall Oláh Gergő

Hónapokig tépelődött Oláh Gergő, hogy elvállalja-e a Hozzád bújnék című dal előadását. Az énekes úgy érezte, a nóta olyan erős érzelmeket vált ki belőle, hogy nem biztos, hogy sikeresen elő tudja adni. Végül úgy döntött, muszáj, hogy kiálljon a dalban megénekelt ügy, azaz az adoptálás mellett.

„Közhelyesen hangzik, de jelen esetben tényleg igaz: egyszerűen rám talált ez a téma. Még most sem vagyok benne biztos, hogy nem érzékenyülök majd el a színpadon állva, miközben a dalt éneklem, de azt éreztem, muszáj kiállnom, hogy végre beszéljünk az örökbefogadásról. Magyarországon ugyanis nagyon kevés szó esik az adoptálásról, az árva gyerekek láthatatlanok. Salgótarjánban gyermek- és ifjúsági felügyelőként dolgoztam. Láttam, ahogy elszakítottak gyerekeket a családjuktól, és azt is, ahogy sokakat eldobtak. Láttam, ahogy ezek a gyerekek sírnak, nem értik, mi történik velük, ezért is próbáltam sokat foglalkozni velük. Ezek az emlékek még most sem hagynak nyugodni, valamit tenni szeretnék ezekért a kölykökért” – magyarázta Gergő.

„Üzenni szeretnék az embereknek. Anyukám egy gyermekotthonban dolgozik, csalódottan meséli mindig, hogy évek óta egy gyermeket sem fogadtak örökbe. Ezek a srácok szülő nélkül nőnek fel, 18 évesen mindenféle támasz nélkül kerülnek ki a nagyvilágba, pedig még akkor is gyerekek, kellene, hogy valaki foglalkozzon velük, mert könnyen kisiklik az életük” – taglalta az énekes a torokszorító tényeket. „Nekünk a feleségemmel, Nikivel négy gyönyörű gyerekünk van, de beszélgettünk róla, hogy ha másként alakult volna az életünk, és nem lettünk volna ilyen szerencsések, biztosan nem hezitáltunk volna az örökbefogadáson. Ezzel a dallal szeretném felhívni az emberek figyelmét arra, hogy az ökörbefogadás egy valódi opció, ezzel tényleg megmenthetnek egy életet” – tette hozzá Oláh Gergő.