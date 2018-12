Kétségbeesetten kér segítséget Vastag Csaba

Élő videóban kérte rajongói segítségét Vastag Csaba. A Csak show és más semmi győztese ugyanis napok óta beteg, de képtelen kilábalni. A szabadtéri koncertjein úgy megfázott, hogy be is lázasodott, azonban hiába vett be többet az egyik lázcsillapítóból, egyáltalán nem hat, egy másikra pedig allergiás: viszketni kezd tőle a tenyere.

Ezért a rajongóihoz fordult segítségért, mondván javasoljanak neki tuti biztos lázcsillapító praktikákat. „Ne a hideg vizes kádat, meg a borogatást mondjátok, mert azt utálom. Kiskoromban apukámék mindig betekertek hideg vizes lepedőkbe, meg betettek a kádba, nagyon utáltam, sírtam, és valószínűleg most is sírnék. Az egy kegyetlenség, szerintem spártai módszer” – jelentette ki az énekes, hozzátéve, hogy a ‘pálinka – forró fürdő – ágy’ kombó sem szokott rajta segíteni.