Tom Hanks fizette mindenkinek az ebédet egy kaliforniai gyorsétteremben

Tom Hanks a karácsony előtti szombaton egy In-N-Out autós gyorsétteremben ebédelt a feleségével, Rita Wilsonnal a Los Angeles szomszédságában található Fontanában. Ez eddig nem nagy ügy, bár a jelenlévők közül sokaknak már így is mérhetetlen örömet szerzett, főleg hogy szokásához híven természetesen zokszó nélkül osztogatta az autogramokat, és a szelfikhez is készséggel pózolt.

Hanem aztán olyat húzott, ami még „Amerika apukájától” és a világ egyik legjobb fej hollywoodi sztárjától sem mindennapos: mielőtt Ritával együtt autóba ült és elviharzott volna, egy laza mozdulattal kifizette a kocsisorban várakozók fogyasztását. A hatást nyilván mindenki el tudja képzelni, de szerencsére a közösségi médiában elég alaposan dokumentálódott is az eset, úgyhogy tudunk némi ízelítőt is adni a történtekből.

Emitt például a Szelfi Tom Hanksszel című kötelező gyakorlatot abszolválják több mint féltucatnyian:

Look who visited Fontana In N Out! Woody himself, Tom Hanks, and he bought lunch for everyone! Nice! pic.twitter.com/LcNGr9S7X0