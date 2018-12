 Sztárok, akiket rokonoknak hisznek, pedig nem azok

Bizony a névrokonság nem ritka dolog, és hogyha a névrokonok egy területen dolgoznak, ráadásul még jóban is vannak, könnyen testvéreknek, unokatestvéreknek vagy más rokonoknak nézhetik őket. Ha pedig nemcsak a vezetéknév, hanem a teljes név megegyezik, más problémák is felléphetnek.

Peller Anna és Peller Károly

Peller Anna és kollégája, Peller Károly nagyon jóban vannak egymással, de a közös vezetéknév ellenére is csak barátság köti őket össze, rokonság nem. Peller Anna korábban azt mondta, hogy már régebben is annyira szimpatikusak voltak egymásnak, hogy a főiskolán kis híján össze is gabalyodtak.

Vágó Zsuzsi, Vágó Bernadett és Vágó István

Vágó Zsuzsinak és Vágó Bernadettnek nemcsak a vezetéknevük, de gyakran a szerepeik is azonosak. Ugyanis sokszor váltótársak a Budapesti Operettszínházban, emellett pedig a legjobb barátnők. Ez nem csoda, hogy okoz némi kavarodást a rajongók körében, de ők is csak névrokonok.

Vágó Bernadettet egyszer Vágó István lányának is hitték. Ráadásul a színésznő emiatt nem léphetett fel egy vidéki városban, mert az ottani polgármester nem értett egyet Vágó István nézeteivel.

Szorcsik Viki és Szorcsik H. Viki

Szorcsik Viki színésznő egy időben folyton kínos helyzetbe kerül névrokona és egykori kolléganője, Szorcsik H. Viki miatt. Még az ismerősei is összefüggésbe hozzák a nevét az anorexiával és gyermekelhelyezési botránnyal. Ráadásul rendszeresen az ő fényképe jelent meg a kolléganőjéről szóló hírek mellett. Emiatt egy időben peren is gondolkodott. Szerencsére mostanában ez már nem fordul elő.