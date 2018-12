Az elmúlt napokban több nagy bulvárlap is beszámolt róla, hogy Miley Cyrus és kedvese, Liam Hemsworth titokban megházasodhattak.

Erre eddig csak az énekesnő egyik barátja, Conrad Carr Insta-sztorijaiból lehetett következtetni, most azonban már Miley Cyrus hivatalos Instagram-oldalán is megjelentek a menyegzőről készült képek. Ezek alapján az is kiderült, hogy a sztárpáros december 23-án mondta ki a boldogító igent.

Mutatjuk:

