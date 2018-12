Meghan Markle mégis megengedte Harrynek, hogy részt vegyen a karácsonyi fácánvadászaton

Bár néhány nappal ezelőtt még arról cikkeztek a brit bulvárlapok, hogy a harcos állatvédő és „részmunkaidős” vegán hírében álló Meghan Markle sussexi hercegné egyenesen megtiltotta férjének, Harry hercegnek, hogy részt vegyen a brit királyi család karácsony második napján szokásos fácánvadászatán, végül ő maga is ellátogatott Sandringhambe a jeles eseményre. Persze Markel azért nem rögtön puskát ragadott, csupán a családi ebéden vett részt, de a bulvárlapokban megjelent híresztelésekhez képest még ez is hatalmas „előrelépés”.

A brit királyi családban hagyomány, hogy karácsony második napján a férfiak közös vadászatra menjenek. Ilyenkor néha a feleségek is velük tartanak, hogy segítsenek összeszedni a kilőtt fácánokat. Amíg a kora engedte, II. Erzsébet is mindig velük tartott. Többször is lencsevégre kapták, ahogyan kitekeri a sebesült madarak nyakát, amitől természetesen hidegrázást kaptak az állatvédők.

A vadászatra Meghan Markle és Kate Middleton is elkísérte a férjét, ám ők inkább a sandringhami öt hálószobás vadászházban maradtak, amíg a férfiak tették a dolgukat. Markle korábban többször is kijelentette, hogy ellenzi a vadászatot, ám úgy tűnik, most félretette az érzéseit, és ő is csipegetett kicsit a hidegtálból.

Az elmúlt hetekben/hónapokban a brit bulvársajtó arról is írt, hogy Harry és Vilmos herceg feleségei nincsenek éppen a legjobb viszonyban, ám a brit királyi család ezt is igyekszik cáfolni.

