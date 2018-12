Goodbye my love – így szakítottak a magyar celebek 2018-ban

Januári csendes szakítások

A Story magazin szállította az év első szakításait. Januárban például Szorcsik H. Viki és rendező párja cuccolt külön, egy évvel azután, hogy egymásra találtak. De nemcsak ők, hanem az Éjjel-Nappal Budapestből ismert Kovács Dóra és Király Péter szerelmének is annyi lett. Ők már négy éve alkottak akkor egy párt. Mivel ez az a műsor, ahol lehetetlen követni, hogy mi a forgatókönyv, és mi a valóság, picit segítünk: Dóri és Péter nem a sorozatban, hanem a valóságban éltek együtt. Elég jó párost is alkottak, legalábbis azon tévéműsorok alapján, amikben együtt szerepeltek. Vélhetőleg azonban valami megváltozott, mert 2018-at már külön utakon kezdték. Most a Konyhafőnök VIP alatt derült ki a közönség számára, hogy ott bizony még akadnak elvarratlak szálak és sértettség is.

A februári szakítások más hangulatúak voltak

Farsangi bál helyett talán párterápiára kellett volna mennie Pádár Alexandrának és Kelemen Lászlónak, akik korábban a TV2 Star Academy (tudjátok, ez volt az a Big Brother és tehetségkutató egyben) műsorában jöttek össze. A szakításról februárban írtak a lapok, miután Alexandra egy Facebook-bejegyzésben nyilvánosságra hozta azt. L. L. Junior és Körtvélyessy Kinga kenyértörésére is februárban került sor. Akkor az előadó így nyilatkozott a Blikknek. „Mind a ketten csalódtunk a másikban, és azt hiszem, hogy mást is láttunk bele egymásba, mint ami a valóság. Mást vártunk egymástól és a kapcsolattól.” Augusztusban aztán kiderült, hogy Kinga ujján ismét ott csillog az eljegyzési gyűrű, és kibékültek Juniorral.

Március, egy kivételes hónap

Márciusban minden hazai celeb szíve nyugodt volt. Így ebben a hónapban kivételesen csakis külföldi „álompárok” szakításáról szóltak a hírek. Vége lett Zayn Malik énekes és Gigi Hadi modell szerelmének, de befuccsolt Cheryl Cole és Liam Payne kapcsolata is. Dráma dráma hátán, de az április még kegyetlenebbre sikerült…

Áprilisban a szakítások egymást érték

A tavaszi zsongás helyett idén szakításcunamit kaptunk áprilisban. Ekkor lett vége Kárpáti Rebeka és focista pasija kapcsolatának. A válás után az egykori szépségkirálynő az összes közös képet törölte a közösségi oldalairól, ebből arra következtethettünk volna, hogy ennek a románcnak örökre végre, ám a fiatalok kibékültek, és júliusban a lánykérés is megtörtént. Nem lett ilyen boldog vége Radics Gigi három és fél évig tartó kapcsolatának. Az X-Faktor mentora és zongorista párja szakításáról szintén áprilisban olvashattunk. Igazi szappanoperás fordulatokkal volt tele Nádai Anikó és VV Aurélio kapcsolata is. AA, vagyis Anikó és Aurélio az év negyedik hónapjában döntött a különválás mellett, amit a férfi előző (és jelenlegi) kedvese, Dominika így véleményezett a közösségi oldalán:

„A GYŐZELEM KULCSA, HA HAGYOD, HOGY AZ ELLENFELEID ELHIGGYÉK, ŐK NYERTEK, MIKÖZBEN NEM”

Dominika további, nem túl kifinomult üzenetben véleményezte még Anikót, a szakítás utáni posztjait. A Rosalinda forgatókönyvírói sem írhatták volna izgalmasabbra ezt a történetet.

Májusban sem volt megállás

Májusban a titokzatos szakításoké volt a főszerep. Megszámolni is nehéz lenne, hogy hányszor szakított már Suzy és Jolly, de az biztos, hogy egy orgonavirágzásos májusi hajnalon Suzy egyedülállóra állította át a Facebook-fiókját. Ez volt az a hónap, amikor az egykori ÉNB Alexa és sportoló pasija közötti krízis is napvilágra került. Nem sokkal később pedig új férfi költözött Alexa szívébe.

Júniusban a szakítások még mindig folytatódtak

Júniusban ugyan tombolt a nyár, a szerelem azonban mintha alábbhagyott volna. Először Miskovits Marci mesélt arról, hogy szakított barátnőjével, de hozzátette azt is, hogy jó viszonyban maradtak exével, és hogy emberileg szereti Petrát. Marci bejelentését Nagy Rékáé követte, aki nyolc hónap után zárta le kapcsolatát jégkorongozó szerelmével. Ebben a hónapban adott interjút a Nők Lapjának Novodomszky Éva is, aki a beszélgetésben elmondta, hogy kapcsolata olasz férjével, Salvóval véget ért. „Nagyon fájdalmas időszak volt, amikor kiderült, hogy nem tudjuk feloldani az ellentéteket, ezért egy darabig haragudtunk egymásra, önmagunkra, s mindketten a saját fájdalmunkkal, a sebeink nyalogatásával voltunk elfoglalva, ám a gyerekek miatt fenntartottunk egy mesterséges, diplomatikus kapcsolatot. Rosszul kommunikáltunk, félreértve a másikat. Most már elmondhatom, hogy jól vagyunk, mert ennek a rossz időszaknak vége” – nyilatkozta Éva nyáron a Nők Lapjának.

Július tanulságos volt

Orosz Barbara pozitív leckét adott abból júliusban, hogy hogyan lehet építkezni egy szakításából. A műsorvezető egy tévéműsorban beszélt arról, hogy néhány hete újra szingli, ugyanakkor szerinte a változás jó, és ha valaki úgy érzi, hogy az adott szituációban már nem tud kiteljesedni, kell venni egy nagy levegőt, és tovább kell lépni.

Augusztusban három régi szerelem ért véget

Augusztusban tuti volt valami a levegőben, mert szinte naponta lehetett hallani egy zátonyra futott magyar párkapcsolatról. Szakított például fiatal kedvesével Katus Attila, de újra facér lett Köböl Anita is. Osvárt Andrea is egyedül ment partizni a Szigetre, mint kiderült, az ő és olasz párja, Roberto útjai is különváltak.

Szeptemberben a szakítás ellenére sem keseregtek

Veres Mónika, vagyis Nika kezét 2017 őszén, a saját koncertjén kérték meg. Párjával együtt nagyon készültek az esküvőre, amit idén augusztusra terveztek, ám a ceremónia helyett szakításról számoltak be a lapok szeptemberben. Nika elmondta, hogy három év után döntöttek a különválás mellett, ám a szakítása pozitív hozadékának tekinti, hogy most lett igazán felnőtt. A 32 éves énekesnő életében először él egyedül.

Októberben igazi bomba robbant

Októberben derült ki, hogy zátonyra futott Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor kapcsolata. Bár az egykori híradós már nyáron elköltözött otthonról a kislányával, csak ősszel hozták nyilvánosságra ezt az információt. Bochkor és Várkonyi közös közleményben számoltak be a magánéletükben bekövetkezett változásról. „…Mi magunk sem tudjuk, hogy mindez végleges vagy csak egy átmeneti időre szól. Békés és baráti kapcsolatban vagyunk egymással, ami Nóri lányunk miatt is kiemelten fontos a számunkra. Éppen ezért arra kérjük a sajtót, hogy tartsák tiszteletben, hogy ez a mi életünk, ami csak ránk tartozik. Kislányunk 11 éves, olvas, elérnek hozzá a hírek, így mindezt az ő lelki békéje miatt is kérjük figyelembe venni. Aki szülő, vagy jóérzésű ember, az nyilván megérti ezt. Köszönjük!” – írták akkor.

Azóta Várkonyi Tatár Csillának adott interjút, amiből elég sok dolog kiderült arról, hogy miért döntött a szakítás mellett. „Március elején elveszítettem a nővéremet, ez volt a kiindulópontja az egésznek. Ha az ember egy ilyen mélypontra kerül, elkezdi átértékelni dolgokat. Hirtelen élesen elkezdtem látni magam körül az embereket, hogy ki mennyire áll mellettem egy ilyen helyzetben. És ilyenkor kiderül, hogy ki az, akinek csak akkor kellesz, ha jól vagy, és ragyogsz. Ez volt a katalizátora az egész folyamatnak, hogy azt mondtam, annyira rossz minden, inkább helyreteszem a többi dolgot, ami nem működik körülöttem, és utána már csak jó lehet… Bennem ezt már megelőzte egy hosszú folyamat, átgondoltam anyagilag, de leginkább a gyerekem szempontjából. Kellett, hogy erre készüljek, hogy ez egy felelősségteljes döntés legyen… Ha nem lenne gyerekem, lehet, hogy ezt a döntést már meghoztam volna előbb is.”

Novemberi szakítós déjà vu

November óta ismét dallamtapadást okozott Dobrády Ákos a Kicsi gesztenye slágerével, amivel most éppen Túró Rudit reklámoznak. Dobrády azonban nemcsak azzal került be a bulvárlapokba, hogy meztelenül ül egy gesztenyével teli kádban a reklámban, hanem azzal is, hogy végleg véget ért kapcsolata Iszak Eszterrel. Hét évig voltak együtt, és bár volt egy rövidebb időszak, amit külön töltöttek, Dobrády már jegygyűrűt is húzott a modell ujjára. Novemberben aztán minden megváltozott, amikor a műsorvezető nyilatkozata megjelent a Blikkben. „Véglegesen lezárult életem egy meghatározó szakasza. Nem volt könnyű meghozni a döntést, de néhány hete lezártam a hétéves kapcsolatomat. A jövőben szeretnék önmagamra, a munkáimra, a családomra és a barátaimra koncentrálni” – mondtak Iszak Eszter a lapnak, hozzátéve azt is, hogy hamarosan hosszabb időt szeretne Spanyolországban tölteni.

Decemberben is voltak meglepő szakítások

A december sem maradt párkapcsolati dráma nélkül Magyarországon. Liu Shaolin olimpiai bajnok korcsolyázónkról derült ki, hogy korábban ugyan, de SMS-üzenetben dobta ki barátnőjét, a szintén sportoló Elise Christie-t. A ValóVilág-villában a Csoki nevű játékos pattintotta le a delfinimádó Renikét. Az X-Faktorból Arany Timi is szingli lett. De Ábel Anita válása mindenképpen túltett a fent említetteken, igaz, lényegében azt még november utolsó napján tudtuk meg, szóval sorolhatnánk oda is.