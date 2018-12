Pizsamában pihen a karácsonyfa mellett Lilu, erről fotót is posztolt közösségi oldalán – írja a Blikk. A műsorvezető pocakja már szépen kerekedik.

„A nap, amikor hivatalosan is lehet folyamatosan pizsiben lógni…enni….játszani…és ezekbe belealudni…imádom…” – írta a képhez Lilu.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lilu🌴 (@lilugram) által megosztott bejegyzés, Dec 26., 2018, időpont: 11:41 (PST időzóna szerint)



A műsorvezető november elején jelentette be közösségi oldalán, hogy újra babát vár, az ünnepek előtt pedig az is elárulta, hogy a második gyermeke is kisfiú lesz.