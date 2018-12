Cinthya Dictator közel került egy ismert énekeshez

Cinthya Dictator már több mint egy éve szingli, és most úgy tűnik, már nem is megy vissza többé Varga Viktorhoz. A sztárfotós annak idején egy nagy interjúban árulta el nekünk, hogy volt egy olyan időszak a tévézésben, amikor majdnem megőrült, de most már teljesen más irányt vett az élete. Persze az ismertsége megmaradt, ahogy a barátai is, és bár a fotós tagadja, a képek azt mutatják, hogy az utóbbi időben közel került Molnár Tamáshoz, aki annak idején az Anti Fitness Club énekeseként futott be.

Tegnap például együtt díszítettek karácsonyfát, ami ugyan nem jelent semmit, de valljuk be, ezt ritkán csináljuk a barátainkkal, inkább a párunkkal vagy a családdal. „15 éve barátok vagyunk, és ennyi” – mondta kérdésünkre Cinthya Dictator, ám a rajongók is kételkednek benne, hogy valóban csak ennyi van köztük… Mindenesetre, ha komolyodik a kapcsolatuk, biztosan elárulják majd.